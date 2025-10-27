June Lockhart, actriță cunoscută din serialele TV "Lassie" și "Pierduți în spațiu", a murit la 100 de ani

June Lockhart, care a devenit arhetipul mamei de la TV din anii 1950 și 1960 datorită rolurilor sale din serialul SF "Pierduți în spațiu" ("Lost in Space") și din drama familială "Lassie", a încetat din viață săptămâna trecută, la vârsta de 100 de ani, a anunțat familia sa sâmbătă, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Actrița a murit din cauze naturale, la domiciliul său din Santa Monica, California, potrivit unui membru al familiei. Lockhart a interpretat-o pe Maureen Robinson, o mamă care călătorește pe diverse planete, în serialul 'Pierduți în spațiu' al producătorului Irwin Allen, difuzat între 1965 și 1968. Din 1958 până în 1964, a interpretat rolul lui Ruth Martin, mama băiețelului Timmy, personajul principal din 'Lassie', cu un câine din rasa Collie.

Momentele care i-au marcat cariera

"Pierduți în spațiu", difuzat în anii premergători primei aselenizări, în 1969, a adaptat cartea "The Swiss Family Robinson" la o temă spațială: o familie este trimisă de pe Pământ pentru a coloniza o planetă îndepărtată, însă un pasager clandestin deviază complet nava de la cursul ei. Îmbrăcată într-un costum spațial argintiu, Lockhart a jucat rolul soției conducătorului misiunii, interpretat de Guy Williams. Cei trei copii ai lor, interpretați de Billy Mumy, Angela Cartwright și Marta Kristen, li se alătură în călătorie.

Lockhart și-a amintit cu drag într-un interviu de un episod din 1968 intitulat "Marea Rebeliune a Legumelor" ("The Great Vegetable Rebellion"), în care era prezentat un morcov care complota să transforme familia în plante. "Rebeliunea Legumelor este, cu siguranță, preferatul meu pentru că am râs atât de mult pe tot parcursul filmărilor", a declarat Lockhart pentru Chicago Sun-Times în 2004. "De fapt, eu și Guy am râs atât de mult și atât de des încât a trebuit să facem cadru după cadru, ceea ce nu i-a plăcut lui Irwin. Așa că, drept pedeapsă, ne-a scos din următoarele două episoade. Am fost plătiți, dar n-am jucat în ele", a povestit ea.

Lockhart s-a născut la New York la 25 iunie 1925. Părinții ei erau actori - tatăl ei, Gene Lockhart, a devenit cunoscut în special datorită rolului său din filmul "Miracolul de pe strada 34" ("Miracle on 34th Street" - 1947). Ea și-a făcut debutul în cinematografie la vârsta de 12 ani, alături de părinți, într-o versiune din 1938 a filmului "Colind de Crăciun" ("A Christmas Carol"). A câștigat un premiu Tony în 1948 și ulterior a fost nominalizată de două ori la premiile Emmy. Lockhart a înlocuit-o pe Cloris Leachman în rolul mamei adoptive a lui Timmy, interpretat de Jon Provost, în al cincilea sezon al serialului longeviv "Lassie".

Pasionată de spațiu, actrița a participat la lansările navetelor spațiale NASA și a aflat că, în pofida monștrilor de cauciuc și a intrigilor exagerate, "Pierduți în spațiu" i-a inspirat pe viitorii astronauți. "Petrec mult timp la NASA cu astronauții", a declarat ea pentru ziarul Record din New Jersey în 2002, "și, fie bărbați, fie femei, îmi spun că vizionarea "Pierduți în spațiu" i-a făcut să știe ce vor deveni când vor fi mari. Așa că, atunci când sunt acolo, desigur, mă tratează ca pe o ducesă. Este minunat", a spus ea.

După ce a apărut la o emisiune concurs în anii 1950 cu membri ai jurnaliștilor acreditați la Casa Albă, a primit o invitație deschisă de a participa la briefing-uri de presă, ceea ce a și a făcut, timp de mai mulți ani. În timpul mandatului fostului actor Ronald Reagan, acesta i-a mărturisit regretul său pentru o scenă jucată într-un film din 1942, alături de tatăl ei, în care personajul lui Reagan i-a zdrobit lui Gene Lockhart o roșie umplută cu sos de ciocolată în față. "Președintele mi-a spus: 'M-am simțit prost că a trebuit să-i fac asta tatălui tău, pentru că ideea de sos de ciocolată și sos de roșii împreună este respingătoare", a declarat ea pentru Chicago Tribune în 1987. Lockhart a fost căsătorită de două ori, ambele căsătorii încheindu-se prin divorț.

