Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"

O publicație maghiară descrie situația economică din România în termeni duri. Nivelul de trai al românilor a scăzut cu o zecime față de cel al maghiarilor într-un singur an, informează Mediafax.

Vilaggazdasag trage un semnal de alarmă despre evoluția economiei românești. Comerțul cu amănuntul scade de șapte luni consecutiv. Ritmul de scădere se apropie de niveluri nevăzute de la debutul pandemiei Covid-19. Datele pentru luna de referință arată o scădere de 6,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,8%. Produsele nealimentare au înregistrat o contracție și mai accentuată, de 7,9%.

Rata inflației în România a coborât ușor, la 9,3% în februarie, față de 9,6% în luna anterioară. Însă Banca Națională a României avertizează că între martie și iunie 2026 inflația va crește peste nivelul anticipat. Efectele crizei petroliere provocate de conflictul din Iran nu s-au reflectat încă în prețurile de raft.

Publicația maghiară nu ezită să identifice și cauze interne. "Aceasta este pedeapsa pentru că au cheltuit mult mai mult decât au produs". România și-ar fi "câștigat prin datorii statutul de codaș al regiunii". După alegerile din 2025, Guvernul a implementat mai multe măsuri de austeritate. Scopul declarat este reducerea deficitului bugetar. Printre reformele adoptate se numără eliminarea plafonului prețului energiei electrice și creșterea TVA, respectiv a accizelor.

Aceste decizii au accelerat scăderea puterii de cumpărare a populației. Consumul gospodăriilor continuă să se deterioreze. Presa maghiară pune în contrast situația României cu cea a Ungariei. Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul ungar a crescut cu 3,8% față de anul precedent. Ministerul Economiei Naționale atribuie această evoluție majorărilor salariale și reducerilor de impozite.

Rata inflației în Ungaria a fost de 1,8% în martie 2026. Este al doilea indicator favorabil după 1,4% în februarie, cel mai scăzut nivel din ultimii nouă ani. Guvernul de la Budapesta creditează măsurile de plafonare a marjelor de profit, care ar fi redus prețurile cu 24,1% pentru categoriile vizate.

