Keir Starmer declară că Marea Britanie e gata să supravegheze armistiţiul din Gaza

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit este pregătit să contribuie la monitorizarea armistițiului din Gaza și la dezarmarea Hamas, folosind experiența acumulată în procesul de pace din Irlanda de Nord, unde s-a reușit scoaterea din uz a armelor deținute de IRA.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 17:49
Regatul Unit este pregătit să ajute la monitorizarea armistiţiului în Războiul din Fâşia Gaza, anunţă luni premierul britanic Keir Starmer, care pune totodată la dispoziţie experienţa Londrei în Irlanda de Nord în vederea desfiinţării capacităţilor militare ale Hamas, relatează The Associated Press, citat de News.ro.

Regatul Unit este pregătit să-şi "joace deplin rolul" în vederea garantării faptului că actualul armistiţiu conduce la o pace de durată, a anunţat în marja summitului păcii de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, Keir Starmer.

Experienţa cu IRA, model pentru Gaza

Un factor-cheie în procesul de pace care a pus capăt unui conflict de zeci de ani în Irlanda de Nord a fost scoaterea din uz a armelor deţinute de către Armata Republicană Irlandeză (IRA), o grupare disidentă irlandeză care încerca să pună capăt regimului britanic prin violenţă.

