Kim Jong Un declară război chirurgiei estetice. Femeile cu implanturi mamare riscă să ajungă în lagăr

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a lansat o campanie de amploare împotriva femeilor care își fac intervenții estetice, în special implanturi mamare, considerându-le "manifestări capitaliste decadente". Medicii și femeile suspectate riscă pedepse dure, inclusiv trimiterea în lagăre de muncă, potrivit presei internaționale.

Conform unui raport citat de publicația Metro, Ministerul Securității Publice din Phenian a emis ordine de urgență împotriva intervențiilor de augmentare mamară, catalogate drept acte "anti-socialiste", relatează şi The New York Post.

"Femeile sau medicii particulari prinși riscă pedepse penale, inclusiv trimiterea în lagăre de muncă, pentru acuzații de anti-socialism", a declarat o sursă anonimă pentru Daily NK.

Autoritățile nord-coreene susțin că aceste operații reprezintă o influență directă a "ideologiei burgheze" asupra femeilor tinere, în special asupra celor cu vârste între 20 și 30 de ani.

Echipe trimise să caute medici și femei cu "forme suspecte"

Potrivit Daily NK, regimul a trimis vara aceasta "echipe de intervenţie" în zonele centrale ale capitalei, pentru a identifica medici care practică operații estetice pe piața neagră și femei cu siluetă "nefirească". Agenții, îmbrăcați în civil, au efectuat verificări și, în unele cazuri, femeile suspectate au fost supuse la examinări fizice de către autoritățile sanitare de stat.

În luna septembrie, un medic particular și două femei tinere au fost aduși în fața unui proces public în provincia Hwanghae de Nord, potrivit Metro.

"Femeile care trăiesc într-un sistem socialist au fost corupte de obiceiurile burgheze și au comis acte capitaliste decadente", a declarat un procuror în cadrul audierii publice.

La proces, procurorii au prezentat dovezi confiscate: silicon de contrabandă, instrumente medicale și sume mari de bani. Femeile și medicul au fost nevoiți să stea ore întregi cu capetele plecate în fața publicului, în timp ce erau criticați de oficialii regimului.

Regimul Kim Jong Un asociază estetica cu "decadența occidentală"

Creșterea cererii pentru operații de mărire a sânilor, chirurgie la nivelul pleoapelor și tatuaje cosmetice a fost interpretată de regim ca un semn al "coruperii morale" și al răspândirii "ideologiei burgheze".

Aceasta nu este prima dată când regimul nord-coreean condamnă influențele culturii occidentale.

Conform unui raport Financial Times, unii soldați trimiși de Phenian pe frontul din Rusia au fost "copleșiți" la prima lor interacțiune cu internetul liber, descoperind materiale pornografice și elemente ale culturii occidentale considerate "imorale" de regim.

