Kim Kardashian dezvăluie că a suferit un anevrism pe fondul stresului provocat de divorţul de Kanye West

Vedeta americană Kim Kardashian a suferit un anevrism cerebral care, potrivit spuselor sale, ar fi fost provocat de divorţul din 2022 cu rapperul Kanye West, conform unui taser al celui de-al şaptelea sezon al reality-show-ului său "The Kardashians", scrie Reuters.

"Este ca un mic anevrism", poate fi auzită declarând femeia de afaceri în vârstă de 45 de ani în timp ce pare să fie supusă unei tomografii, scrie Reuters.

După ce anevrismul a fost detectat, Kim le-a spus membrilor familiei sale că ar fi fost provocat de stres.

Nu era clar dacă vedeta a prezentat simptome. Agentul, reprezentantul de relaţii publice şi avocatul lui Kardashian nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta.

La începutul acestui an, ea a depus mărturie în procesul în care membrii unei bande cunoscută drept "hoţii bunici" au fost acuzaţi că i-au furat bijuterii în valoare de milioane de euro, sub ameninţarea armei, în timpul Săptămânii Modei de la Paris din 2016.

Ce spune Kim despre divorţul de Kanye West

Kim Kardashian a susţinut recent că a avut o căsnicie "toxică", de aproape 15 ani, cu West şi a declarat, de asemenea, că i-a fost greu să identifice primele semne ale căderii psihice prin care trecea soţul ei de atunci.

Într-un interviu acordat podcastului "Call Her Daddy", la 15 octombrie, vedeta a recunoscut că a simţit o presiune foarte mare din partea publicului atunci când a luat decizia de a divorţa.

Un anevrism cerebral este o protuberanţă sau o dilatare (sac) într-un vas de sânge din creier, fiind relativ frecvent şi nefiind întotdeauna necesar tratamentul, notează EFE. Deşi stresul nu cauzează această boală, el poate influenţa indirect factorii care cresc riscul de a suferi un anevrism.

