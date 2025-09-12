Kremlinul a anunţat că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina sunt "în pauză"

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina sunt "în pauză" şi că nicio dată nu a fost stabilită pentru următoarea rundă de discuţii.

"Canalele de comunicare există, sunt bine stabilite. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar, pentru moment, putem vorbi mai degrabă de o pauză", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP şi TASS.

Discuţiile de la Istanbul de la începutul acestui an nu au dus la progrese reale, cu excepţia unui acord pentru schimburi de prizonieri de război.

Rusia și Ucraina au purtat trei runde de negocieri directe din luna mai. După primele două runde, părțile au convenit asupra unui schimb de prizonieri pe principiul "o mie pentru o mie", precum și asupra repatrierii tuturor prizonierilor grav bolnavi și a celor tineri (sub 25 de ani) pe baza principiului "toți pentru toți", fiind vorba despre cel puțin 1.000 de persoane din fiecare parte.

În continuarea negocierilor de la Istanbul, Moscova a transferat Kievului, în iunie, mai întâi 6.060 de corpuri ale soldaților ucraineni căzuți, primind în schimb 78 de corpuri ale militarilor ruși. Pe 17 iulie, Rusia a returnat alte 1.000 de cadavre ale soldaților ucraineni, primind 19 corpuri ale soldaților săi căzuți.

Preşedintele american Donald Trump, care şi-a asumat rolul de mediator între Moscova şi Kiev, doreşte cu orice preţ să obţină o încheiere rapidă a ofensivei ruseşti de amploare lansate în 2022. Însă poziţiile celor două părţi par deocamdată ireconciliabile.

Rusia cere demilitarizarea şi capitularea Ucrainei, precum şi cedarea regiunilor ucrainene pe care le revendică, deşi nu le controlează în totalitate.

Ucraina consideră aceste condiţii inacceptabile şi solicită garanţii de securitate din partea aliaţilor săi, deoarece este convinsă că Rusia ar ataca-o din nou chiar şi în cazul unui acord de pace.

