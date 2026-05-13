Scenetele lui Vladimir Putin. E acuzat că a regizat întâlniri cu "oameni obișnuiți", de teama unui asasinat

Vladimir Putin este acuzat că își regizează aparițiile publice, după ce Kremlinul a publicat în ultimele zile două videoclipuri controversate în care liderul rus apare alături de presupuși "cetățeni obișnuiți". Imaginile au stârnit suspiciuni în presa internațională, mai ales în contextul informațiilor potrivit cărora Putin ar evita tot mai mult aparițiile spontane din motive de securitate.

Suspiciunile au apărut după difuzarea unui clip în care Putin pare să discute relaxat cu un presupus cetățean obișnuit. Ulterior, The Telegraph a relatat că bărbatul din imagini ar ar administra reședințele luxoase din Soci folosite de liderul rus, ceea ce a alimentat acuzațiile că scena ar fi fost înscenată.

Videoclipul vine la scurt timp după alte imagini difuzate de televiziunea rusă, în care Vladimir Putin apare conducând un SUV rusesc Aurus prin centrul Moscovei pentru a merge la o întâlnire cu fosta sa profesoară, Vera Gurevici, în cadrul unei cine organizate după evenimentele dedicate Zilei Victoriei.

Potrivit unor evaluări ale serviciilor secrete europene, citate de presa internațională, Kremlinul și-ar fi intensificat considerabil măsurile de securitate pentru liderul rus. Raportul menționează temeri legate atât de un posibil asasinat cu drone, cât și de riscul unei tentative de lovitură de stat din interiorul cercului de putere de la Moscova.

Sisteme suplimentare de monitorizare în locuințele apropiaților lui Vladimir Putin

Conform informațiilor, autoritățile ruse ar fi instalat inclusiv sisteme suplimentare de monitorizare în locuințele apropiaților lui Putin, pe fondul tensiunilor și al mai multor asasinate care au vizat membri ai elitei militare ruse în ultimii ani.

