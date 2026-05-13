Scenetele lui Vladimir Putin. E acuzat că a regizat întâlniri cu "oameni obișnuiți", de teama unui asasinat

Vladimir Putin este acuzat că își regizează aparițiile publice, după ce Kremlinul a publicat în ultimele zile două videoclipuri controversate în care liderul rus apare alături de presupuși "cetățeni obișnuiți". Imaginile au stârnit suspiciuni în presa internațională, mai ales în contextul informațiilor potrivit cărora Putin ar evita tot mai mult aparițiile spontane din motive de securitate.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 08:25
Scenetele lui Vladimir Putin. E acuzat că a regizat întâlniri cu "oameni obișnuiți", de teama unui asasinat - Captura foto/ The Telegraph
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Suspiciunile au apărut după difuzarea unui clip în care Putin pare să discute relaxat cu un presupus cetățean obișnuit. Ulterior, The Telegraph a relatat că bărbatul din imagini ar ar administra reședințele luxoase din Soci folosite de liderul rus, ceea ce a alimentat acuzațiile că scena ar fi fost înscenată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Videoclipul vine la scurt timp după alte imagini difuzate de televiziunea rusă, în care Vladimir Putin apare conducând un SUV rusesc Aurus prin centrul Moscovei pentru a merge la o întâlnire cu fosta sa profesoară, Vera Gurevici, în cadrul unei cine organizate după evenimentele dedicate Zilei Victoriei.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unor evaluări ale serviciilor secrete europene, citate de presa internațională, Kremlinul și-ar fi intensificat considerabil măsurile de securitate pentru liderul rus. Raportul menționează temeri legate atât de un posibil asasinat cu drone, cât și de riscul unei tentative de lovitură de stat din interiorul cercului de putere de la Moscova.

Sisteme suplimentare de monitorizare în locuințele apropiaților lui Vladimir Putin

Conform informațiilor, autoritățile ruse ar fi instalat inclusiv sisteme suplimentare de monitorizare în locuințele apropiaților lui Putin, pe fondul tensiunilor și al mai multor asasinate care au vizat membri ai elitei militare ruse în ultimii ani.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vladimir putin kremlin asasinat intalniri videoclip rusia
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să trimiteţi CV-ul pentru un job şi să nu fiţi contactat pentru interviu?
Observator » Ştiri externe » Scenetele lui Vladimir Putin. E acuzat că a regizat întâlniri cu "oameni obișnuiți", de teama unui asasinat
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.