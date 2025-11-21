Kremlinul îi dă un ultimatum lui Zelenski să negocieze acum, altfel riscă să piardă și mai mult teritoriu

Kremlinul susține că nu a primit oficial planul în 28 de puncte privind încheierea războiului din Ucraina și, din acest motiv, nu este pregătit să-l discute. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să negocieze mai degrabă "acum", altfel riscă să piardă și mai mult teritoriu. Ucraina şi aliaţii europeni au respins cedarea de teritorii. Zelenski spune că "lucrează" la planul american, dar insistă asupra unei păci "reale şi demne".

Kremlinul l-a îndemnat vineri pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să negocieze "acum", mai degrabă decât să rişte pierderea de noi teritorii. "Este mai bine să negociem şi să o facem acum decât mai târziu. Spaţiul de manevră pentru luarea deciziilor (de către preşedintele Zelenski ) se reduce pe măsură ce pierde teritorii" în faţa ofensivei forţelor ruse, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei zilnice de presă.

El a precizat însă că Moscova nu a primit "oficial" planul în 28 de puncte şi din acest motiv nu poate comenta propunerea. "Suntem complet deschişi şi ne menţinem deschiderea faţă de negocierile de pace", a declarat Peskov, adăugând că Moscova este deschisă continuării negocierilor pe baza discuţiilor care au avut loc la summitul din august, din Alaska. Este un semn că ruşii nu renunţă la cererile lor maximaliste pentru a opri războiul.

Pe de altă parte, Kremlinul a precizat că nu intenţionează să poarte negocieri în "modul megafon", deoarece doreşte ca acestea să se încheie cu succes, relatează agenţia rusă TASS, citându-l pe Peskov. "Suntem deschişi la negocieri de pace pentru ca acestea să aibă succes, nu doar pentru procesul în sine. Şi noi dorim cu adevărat ca aceste negocieri de pace să aibă succes. Pentru ca acest lucru să se întâmple, nu suntem dispuşi să discutăm acest subiect în modul megafon", a spus reprezentantul Kremlinului, răspunzând unui jurnalist care l-a întrebat cât de acceptabil este pentru Rusia planul elaborat de SUA în 28 de puncte pentru soluţionarea războiului din Ucraina.

Planul de pace în 28 de puncte, care nu a fost acceptat public nici de Kiev, nici de Moscova, a fost construit după săptămâni de consultări între emisarul special american Steve Witkoff și rușii, respectiv ucrainenii, relatează The New York Post, citând înalţi oficiali amercani. Nu este clară amploarea consultărilor cu ucrainenii, dar este cert că au lipsit discuţiile cu europenii.

Planul prevede o zonă demilitarizată între teritoriile controlate de Ucraina și Rusia. Rusia ar prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas, inclusiv părţile necucerite militar, iar din regiunile Herson și Zaporojie ar păstra practic ce a cucerit până la linia actuală a frontului. Niciun soldat NATO nu ar urma să staționeze pe teritoriul ucrainean. Armata ucraineană ar fi limitată la 600.000 de militari, mai puțin decât are în prezent (în jur de 800.000-850.000), dar semnificativ mai mult decât înainte de război (în jur de 250.000), potrivit Axios.

Ucraina nu ar mai adera la NATO, dar ar primi la schimb garanţii de securitate asemănătoare Articolului 5 al NATO. Biroul Președintelui Ucrainei a confirmat joi că Zelenski a primit proiectul din partea americană și este pregătit pentru discuții. Între timp, însărcinata cu afaceri a SUA în Ucraina, Julie Davis, a declarat că ucrainenii şi americanii au discutat un "calendar agresiv" de acțiuni pentru a pune capăt războiului. Conform Financial Times, Donald Trump vrea ca Zelenski să semneze acordul de pace până pe 27 noiembrie, iar cu ruşii să-l finalizeze în decembrie

