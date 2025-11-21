Liderii UE fac un alt plan de pace, mai avantajos pentru Ucraina. Recunosc deschis că nu au fost informaţi

Oficialii UE au recunoscut deschis că nu au fost informaţi despre planul de pace al lui Donald Trump în Ucraina. Mai mulţi lideri europeni, printre care Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz, au purtat discuţii telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a analiza planul în 28 de puncte întocmit de administraţia americană. Între timp, Uniunea Europeană pregătește propriul plan de încheiere a conflictului, unul care ar fi mai avantajos pentru Ucraina, relatează Wall Street Journal, citând surse.

Un grup de lideri europeni lucrează la un alt plan de pace, care ar conține condiții considerate mai echitabile pentru Ucraina decât cele prevăzute în documentul elaborat de administrația Trump, relatează WSJ. Liderii europeni speră să finalizeze această propunere în "următoarele zile" și intenționează să convingă Ucraina să o susțină, având în vedere că oferă termeni mai favorabili Kievului. Detaliile planului UE nu sunt cunoscute, dar Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a identificat două dintre obiectivele acestuia. "UE are un plan foarte clar în două puncte. În primul rând, slăbirea Rusiei. În al doilea rând, sprijinirea Ucrainei", a spus Kallas.

Planul de pace în 28 de puncte, care nu a fost acceptat public nici de Kiev, nici de Moscova, a fost construit după săptămâni de consultări între emisarul special american Steve Witkoff și rușii, respectiv ucrainenii, relatează The New York Post, citând înalţi oficiali amercani. Nu este clară amploarea consultărilor cu ucrainenii, dar este cert că au lipsit discuţiile cu europenii.

Planul prevede o zonă demilitarizată între teritoriile controlate de Ucraina și Rusia. Rusia ar prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas, inclusiv părţile necucerite militar, iar din regiunile Herson și Zaporojie ar păstra practic ce a cucerit până la linia actuală a frontului. Niciun soldat NATO nu ar urma să staționeze pe teritoriul ucrainean. Armata ucraineană ar fi limitată la 600.000 de militari, mai puțin decât are în prezent (în jur de 800.000-850.000), dar semnificativ mai mult decât înainte de război (în jur de 250.000), potrivit Axios.

Ucraina nu ar mai adera la NATO, dar ar primi la schimb garanţii de securitate asemănătoare Articolului 5 al NATO. Biroul Președintelui Ucrainei a confirmat joi că Zelenski a primit proiectul din partea americană și este pregătit pentru discuții. Între timp, însărcinata cu afaceri a SUA în Ucraina, Julie Davis, a declarat că ucrainenii şi americanii au discutat un "calendar agresiv" de acțiuni pentru a pune capăt războiului. Conform Financial Times, Donald Trump vrea ca Zelenski să semneze acordul de pace până pe 27 noiembrie, iar cu ruşii să-l finalizeze în decembrie

UE nu a fost informată despre planul lui Trump pentru Ucraina, recunoaște Costa

Președintele Consiliului European, António Costa, a recunoscut deschis că UE nu a fost informată despre planul SUA, așa că "nu are sens să comenteze". În schimb, Ursula von der Leyen a declarat, mai diplomatic, că UE colaborează cu Volodimir Zelenski și Coaliția Celor Dispuşi pentru o "pace justă și durabilă" în Ucraina.

"Așa cum ați spus ieri, un plan în 28 de puncte a fost făcut public. Vom discuta situația atât cu liderii europeni, cât și cu liderii prezenți aici, în marja summitului G20", a declarat ea. Ea a mai spus că va lua legătura cu președintele Zelenski pentru a discuta planul şi că UE rămâne angajată principiului "nimic despre Ucraina fără Ucraina"

Liderii europeni urmează să aibă discuții urgente cu Volodimir Zelenski

Lideii europeni urmează să aibă discuții urgente cu Volodimir Zelenski despre planul american de pace în Ucraina. Potrivit Bloomberg, mai mulți lideri europeni, inclusiv premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, urmează să poarte o discuţie telefonică urgentă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la prânz (ora Europei) pentru a discuta propunerea în 28 de puncte de încheiere a războiului. Separat, Reuters a confirmat că Merz și-a anulat participarea la un eveniment planificat pentru a-și elibera programul și a participa la discuţii. Un alt summit este așteptat în marja reuniunii G20 din Africa de Sud, sâmbătă, potrivit Bloomberg.

Presa germană: Merz ar putea vorbi și cu Trump

Tabloidul german Bild relatează că Merz ar urma să aibă o convorbire telefonică nu doar cu Zelenski, ci și cu președintele SUA, Donald Trump. Nu există încă o confirmare oficială.

Uniunea Europeană: Sprijinim orice plan ce ar aduce o pace justă și durabilă

Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina atât timp cât acesta ar aduce o pace justă și durabilă și implică Kievul și UE, a afirmat vineri șefa diplomației europene Kaja Kallas, citată de Reuters. ''În ceea ce privește planul de pace care înțelegem că i-a fost prezentat președintelui (Volodimir) Zelenski, am spus întotdeauna că pentru ca acest plan să funcționeze trebuie ca din echipă să facă parte ucrainenii și europenii'', a spus Kallas într-un discurs la Bruxelles.

