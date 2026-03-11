Antena Meniu Search
Care este nivelul de alertă teroristă în România în acest moment. Anunţul SRI

Serviciul Român de Informații a anunțat că nivelul de alertă teroristă din România rămâne "albastru - precaut", în urma evaluării evoluțiilor recente din contextul de securitate internațional.

de Luca Bădilă

la 11.03.2026 , 14:58
Potrivit instituției, în acest moment nu există indicii care să justifice ridicarea nivelului de alertă, deoarece datele disponibile la nivel național, precum și informațiile obținute prin cooperarea cu partenerii externi, nu indică o probabilitate ridicată de producere a unui atac terorist pe teritoriul României.

SRI precizează că Brigada Antiteroristă acționează în continuare preventiv, prin metode specifice, pentru prevenirea și combaterea terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu.

De asemenea, instituția subliniază că, cooperarea constantă cu partenerii din Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT) și cu partenerii internaționali permite coordonarea măsurilor necesare pentru identificarea și contracararea eventualelor amenințări teroriste.

