Un şofer a intrat cu duba în poarta Casei Albe. Este interogat de Serviciile Secrete ale SUA

Un șofer a intrat cu o dubă în poarta Casei Albe, ceea ce a determinat închiderea temporară a străzilor din jurul complexului din Washington D.C., miercuri dimineață, puțin după ora 6:30, informează Daily Mail.

Potrivit Daily Mail, şoferul vehiculului a fost reținut și este interogat de Seviciile Secrete ale SUA.

Perimetrul din jurul Casei Albe a fost închis după ce furgoneta a forțat barierele de securitate, a relatat și poliția, conform France Presse.

Potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană, nu au fost raportate victime după ce dubă a trecut prin bariera de securitate de la intersecția Connecticut Avenue cu H Street, în sectorul Northwest.

Incidentul are loc într-un context de tensiuni și atacuri recente pe teritoriul SUA, de la începutul conflictului dintre Washington și Iran.

Sâmbătă, doi presupuşi teroriști ISIS au aruncat dispozitive explozive improvizate la o manifestație din fața reședinței primarului din New York.

În ziua următoare primelor lovituri americane asupra Iranului, un atacator islamist a deschis focul într-un bar din Austin, ucigând trei persoane și rănind alte 15.

De asemenea, în Canada, doi atacatori au deschis focul asupra consulatului SUA din Toronto marți dimineață.

