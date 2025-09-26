Lavrov: "NATO și UE au declarat război Rusiei". Mark Rutte l-a ironizat: E ministru de pe vremea lui Hristos

La reuniunea miniștrilor de externe G20 de joi de la ONU, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina pentru a duce un "război real" împotriva Rusiei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sfătuit lumea să nu se acorde prea multă atenție declarațiilor lui Lavrov care este "ministru de pe vremea lui Hristos". Şi Londra a respins declarațiile, catalogându-le drept "distorsiuni dintr-o lume a fanteziei".

Serghei Lavrov, la reuniunea miniștrilor de externe G20 de la ONU, 25 septembrie 2025 - Profimedia

Serghei Lavrov a transmis joi că NATO și UE au declarat război Rusiei și participă direct la el. "Un alt exemplu clar este criza din Ucraina, provocată de Occident, prin care NATO și UE au... declarat deja un război real țării mele și sunt implicate direct în el", a spus Lavrov la ONU.

Deși nu este prima dată când șeful diplomației ruse face astfel de afirmații, faptul că le-a rostit în plenul ONU, în fața miniștrilor G20, reflectă gravitatea momentului și adâncirea confruntării diplomatice dintre Rusia și Occident, explică Reuters.

Replica lui Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a comentat declarațiile lui Serghei Lavrov într-un interviu acordat postului Fox News. El i-a sfătuit pe oameni să nu acorde prea multă atenție afirmațiilor ministrului rus de Externe, ironizându-l că este ministru de externe "de pe vremea lui Iisus Hristos".

"Este ministru de Externe de pe vremea lui Iisus Hristos. Și de atunci, nimic util nu a ieșit din gura lui. Să nu-i acordăm prea multă atenție domnului Lavrov", a declarat Rutte.

Londra: "Distorsiuni dintr-o lume a fanteziei"

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, l-a apostrofat pe Serghei Lavrov chiar în momentul în care acesta se pregătea să părăsească sala, la începutul discursului ei, condamnând "războiul de agresiune neprovocat" declanșat de Rusia.

"Nicio distorsionare fantezistă, dezinformare sau propagandă venită din partea reprezentantului rus cu privire la cauzele războiului nu va convinge pe nimeni", a declarat Cooper.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a făcut apel la marile puteri ale lumii să intensifice presiunea internațională asupra Rusiei.

