Amalia și-a ținut afacerea în viață de pe patul de la Oncologie. A pornit la drum cu 2.000 de lei și un garaj

Amalia Mihălăchioiu a construit de la zero un business care a ajuns la 12 magazine, după ce a pornit cu doar 2.000 de lei și un garaj. Când lucrurile păreau să meargă în direcția dorită, un diagnostic grav i-a schimbat complet viața.

Fondatoarea WIN - Women in Charge și-a spus povestea la I Love Failure Business, unde a vorbit despre copilărie, antreprenoriat și perioada în care a fost nevoită să își conducă afacerile în timp ce urma tratament oncologic, potrivit StartUp Cafe.

A început cu 2.000 de lei într-un garaj

Amalia Mihălăchioiu și-a petrecut o parte din copilărie la centrul de gimnastică de la Deva, experiență despre care spune că a învățat-o disciplina și independența.

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Mai târziu a urmat liceul economic, facultatea la Timișoara și s-a angajat ca economist într-o multinațională din București. După o perioadă în care stresul profesional a început să își pună amprenta asupra vieții sale, a decis să plece.

S-a întors la Drobeta-Turnu Severin cu aproximativ 2.000 de lei și cu hotărârea de a nu mai lucra niciodată pentru altcineva.

"M-am dus la mama mea la școală și i-am zis: "Mamă, eu de astăzi niciodată nu mă mai întorc și nu mă mai angajez și vreau să-mi caut un loc al meu unde să dezvolt un business, oricât de mic", a declarat Amalia Mihălăchioiu.

Primul spațiu pe care și l-a permis a fost un garaj. De acolo a început afacerea.

De la un garaj la 12 magazine

Businessul a crescut, iar Amalia s-a întors ulterior la București, unde a deschis primul magazin într-un centru comercial.

În timp a ajuns la 12 magazine în complexul IDM și și-a dezvoltat propria producție de haine pentru femei.

În paralel, se căsătorise și devenise mamă. Succesul profesional venea însă cu un cost.

"Prin succesul ei s-a instaurat nefericirea de acasă", a povestit antreprenoarea, explicând că munca ajunsese să ocupe un loc prea important în viața sa.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

Totul s-a schimbat după un telefon prin care i s-a cerut să vină acasă. Acolo a aflat rezultatul unei investigații medicale: cancer.

"O noapte n-am putut să mă ridic de la masa la care stăteam", și-a amintit ea.

Ulterior, a decis să plece pentru tratament la Paris, unde a urmat chimioterapie și 36 de ședințe de radioterapie. Experiența i-a schimbat și perspectiva asupra succesului.

"S-au dus gențile, s-au dus pantofii", a spus ea.

Și-a condus afacerea în timpul chimioterapiei

În perioada tratamentului, Amalia Mihălăchioiu a continuat să urmărească activitatea businessurilor din România și să vorbească la telefon cu oamenii din echipă.

"Am fost omul care vorbea la telefon şi făcea chimioterapie", a povestit antreprenoarea.

Spune că unul dintre motivele pentru care a continuat a fost responsabilitatea față de familie și față de oamenii care depindeau de afacerile sale.

"Eu sunt mamă, eu trebuie să mă întorc la copilul meu, eu trebuie să fiu alături de oamenii care cred în mine".

Astăzi, Amalia Mihălăchioiu este fondatoarea WIN - Women in Charge, comunitate dedicată femeilor antreprenor și profesionistelor.

"Oricât de grea este viața, oricâte încercări avem în viață, orice tip de antreprenor suntem, credința face totul posibil și dragostea face totul mai ușor", a concluzionat Amalia.