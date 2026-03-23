Leo Radvinsky, proprietarul OnlyFans, a murit. Miliardarul de 43 de ani avea cancer
Un purtător de cuvânt al site-ului a declarat pentru Daily Mail că firma este "profund întristată" să anunțe moartea sa.
"Leo a decedat în pace după o lungă luptă cu cancerul", a spus purtătorul de cuvânt. "Familia sa a solicitat respectarea confidențialității în aceste momente dificile."
Omul de afaceri ucraineano-american avea o avere netă estimată la 4,7 miliarde de dolari, în mare parte datorită faptului că firma sa, Fenix International Limited, deținea majoritatea acțiunilor OnlyFans.
A fost director și acționar majoritar al companiei și a fost, de asemenea, un filantrop şi un "angel investor".
Radvinsky a preluat OnlyFans în 2018 de la familia Stokely din Regatul Unit, iar site-ul s-a extins rapid sub conducerea sa.
În 2024, utilizatorii au cheltuit o sumă record de 7,2 miliarde de dolari pe platforma de abonament, iar Radvinsky și-a plătit dividende de 1,8 miliarde de dolari între 2021 și 2025, potrivit Bloomberg.
Radvinsky încercase să vândă site-ul anul trecut, dar surse au declarat la acea vreme pentru New York Post că se chinuia să găsească un cumpărător din cauza modelului său de afaceri exagerat.
