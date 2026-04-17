OnlyFans, în discuţii pentru a vinde o parte din business. La ce valoare se ridică pachetul minoritar

OnlyFans, serviciul utilizat în principal de lucrători sexuali, este în discuții pentru a vinde o participație minoritară într-o tranzacție care ar evalua compania la peste 3 miliarde de dolari, au relatat mai multe publicații vineri dimineață, la câteva săptămâni după moartea proprietarului său, Leonid Radvinsky.

de Redactia Observator

la 17.04.2026 , 16:54
OnlyFans este în discuții pentru a vinde o participație de aproximativ 20% către Architect Capital, o companie cu sediul în San Francisco, au relatat Bloomberg și Financial Times vineri, ceea ce ar evalua compania la peste 3 miliarde de dolari, conform Forbes.

OnlyFans explora o vânzare de aproximativ un an, după cum a relatat Reuters în mai 2025, compania fiind în discuții pentru a o vinde grupului de investitori Forest Road Company, cu sediul în Los Angeles, la o evaluare de 8 miliarde de dolari.

Arhitect Capital ar fi fost în discuții cu OnlyFans timp de luni de zile, Wall Street Journal raportând în ianuarie că era în discuții pentru a achiziționa o participație majoritară în companie, ceea ce ar fi evaluat-o la aproximativ 5,5 miliarde de dolari.

Acordul minoritar cu Architect Capital ar putea fi finalizat chiar luna viitoare, a relatat Financial Times, adăugând că ar deschide calea către vânzări suplimentare de acțiuni în viitor.

Ca parte a acordului, Architect Capital va dezvolta noi servicii și produse financiare pentru creatorii OnlyFans, a relatat Bloomberg.

Acordul s-ar putea încheia la doar câteva săptămâni după ce Radvinsky, antreprenorul născut în Ucraina care a achiziționat OnlyFans în 2018 și a transformat-o într-o afacere înfloritoare pentru adulţi, a murit de cancer.

OnlyFans este o companie extrem de profitabilă - și a generat miliarde pentru fostul său proprietar, Leonid Radvinsky, despre care Forbes a relatat anterior că câștiga 1,9 milioane de dolari de pe urma companiei în fiecare zi în 2024.

Cheltuielile pentru platformă au ajuns la 7,2 miliarde de dolari în 2024, a relatat Forbes, din care OnlyFans preia o reducere de 20%.

