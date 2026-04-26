SUA nu vor mai trimite delegații la negocieri cu Iranul. Donald Trump: "Dacă vor să discute, să ne sune"

Statele Unite nu vor mai trimite delegaţii la negocieri cu Iranul, a afirmat duminică preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat televiziunii Fox News şi preluat de agenţiile de presă internaţionale.

de Redactia Observator

la 26.04.2026 , 21:05
"Dacă (iranienii) vor să discute, ne pot aborda sau ne pot suna. Dacă vor, putem discuta. Dar nu vom trimite oameni să călătorească 18 ore pentru o întâlnire", a spus el.

Trump a insistat din nou că nu va permite Iranului să obţină arma nucleară.

El şi-a exprimat respectul faţă de Pakistan, care a găzduit la Islamabad cea mai recentă rundă de negocieri americano-iraniene.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a revenit duminică în Pakistan, după o scurtă deplasare în Oman, care a jucat de asemenea un rol de mediator între Teheran şi Washington, însă emisarii americani Jared Kushner - ginerele lui Trump - şi Steve Witkoff îşi anulaseră deja călătoria la Islamabad.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran donald trump
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.