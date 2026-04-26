Foto Cel mai lung tiramisu din lume, preparat la Londra. Desertul măsoară peste 440 de metri lungime
Recordul pentru cel mai lung tiramisu din lume a fost doborât la Londra. O sută de bucătari italieni s-au adunat sâmbătă și duminică la Primăria din Chelsea pentru a prepara un tiramisu suficient de lung încât să doboare recordul anterior stabilit de milanezul Galbani la Milano, care era de 273,5 metri.
Conform regulilor Guinness World Record, tiramisu-ul record a fost preparat live și a folosit 50.000 de biscuiți ladyfingers și peste 3.000 de ouă.
Recordul a fost doborât, desertul având o lungime de 440,6 metri, conform BBC.
Mirko Ricci, omul din spatele tentativei de record de la Londra, deținea inițial recordul în 2017, în Italia, dar o altă echipă italiană l-a doborât în 2019.
Ricci a spus că tiramisu a fost "cel mai incredibil desert pe care Italia l-a exportat" și a spus că bucătarii au decis să organizeze tentativa în Marea Britanie, mai degrabă decât în Italia, ca o modalitate de a mulțumi Regatului Unit.
El a adăugat că budinca gigantică este în onoarea Regelui și a Familiei Regale. A fost finisată cu o coroană de aur deasupra.
Ricci le-a mulțumit tuturor celor care au participat la evenimentul de weekend, adăugând: "Acesta este un record pentru noi".
