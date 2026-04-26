Recordul pentru cel mai lung tiramisu din lume a fost doborât la Londra. O sută de bucătari italieni s-au adunat sâmbătă și duminică la Primăria din Chelsea pentru a prepara un tiramisu suficient de lung încât să doboare recordul anterior stabilit de milanezul Galbani la Milano, care era de 273,5 metri.

de Redactia Observator

la 26.04.2026 , 18:50
Conform regulilor Guinness World Record, tiramisu-ul record a fost preparat live și a folosit 50.000 de biscuiți ladyfingers și peste 3.000 de ouă.

Recordul a fost doborât, desertul având o lungime de 440,6 metri, conform BBC.

Mirko Ricci, omul din spatele tentativei de record de la Londra, deținea inițial recordul în 2017, în Italia, dar o altă echipă italiană l-a doborât în ​​2019.

Articolul continuă după reclamă

Ricci a spus că tiramisu a fost "cel mai incredibil desert pe care Italia l-a exportat" și a spus că bucătarii au decis să organizeze tentativa în Marea Britanie, mai degrabă decât în ​​Italia, ca o modalitate de a mulțumi Regatului Unit.

El a adăugat că budinca gigantică este în onoarea Regelui și a Familiei Regale. A fost finisată cu o coroană de aur deasupra.

Ricci le-a mulțumit tuturor celor care au participat la evenimentul de weekend, adăugând: "Acesta este un record pentru noi".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tiramisu record londra
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.