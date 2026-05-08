Luare de ostatici la o bancă din Germania. Ostaticii au fost eliberaţi, atacatorii au fugit şi sunt căutaţi

Luarea de ostatici de la o bancă din Sinzig, vestul Germaniei, s-a încheiat. Poliţia anunţă că ostaticii au fost eliberaţi. Atacatorul sau atacatorii nu au fost găsiţi de forţele de ordine în momentul în care au intrat în clădire. Nu se ştie nici când au părăsit banca şi sunt căutaţi.

Operaţiunea desfăşurată la sucursala Volksbank din vestul Germaniei s-a încheiat vineri după-amiază fără răniți, dar suspectul sau suspecții au fugit și sunt căutați. Potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei, ofițerii au intrat în banca din Sinzig și au percheziționat clădirea, reușind să elibereze două persoane nevătămate. Însă autorul nu a fost găsit până în acest moment. Nu se ştie exact nici când a părăsit banca. "Este posibil să fi fugit imediat după comiterea faptei", a declarat acesta.

Autorul sau autorii au părăsit incinta prin mijloace încă necunoscute, imediat după ce au închis aceste persoane în seif, a transmis poliţia. Poliţia a precizat că pe durata intervenţiei nu a existat niciun contact cu atacatorul sau atacatorii. Apelul de urgenţă a fost declanşat automat. Căutările continuă, iar anchetatorii criminalişti vor rămâne în zonă pentru investigaţii suplimentare.

Persoanele găsite în interiorul băncii urmează să fie audiate de poliţişti, însă mai întâi vor primi îngrijiri medicale, a transmis un purtător de cuvânt al poliţiei.

Poliţia: Sunt mai mulţi atacatori

Potrivit BILD, în cursul dimineţii, un transport de bani a ajuns în faţa băncii. Unul dintre angajaţi a coborât pentru a intra în bancă, moment în care ar fi fost interceptat şi ameninţat de un bărbat necunoscut. În prezent, atacatorii şi angajatul s-ar afla în camera seifului băncii.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că ar fi vorba de mai mulţi atacatori şi ostatici în interiorul băncii. Unul dintre ostatici este chiar şoferul maşinii care transporta bani.

"Situaţia este momentan statică. Pentru cetăţenii aflaţi în afara perimetrului securizat nu există, în acest moment, niciun pericol", a transmis poliţia.

Locuitorii din zona izolată au fost sfătuiţi să nu îşi părăsească locuinţele. Întreg centrul oraşului a fost blocat, iar în zonă au fost mobilizate forţe speciale şi echipaje de intervenţie.

Autorităţile evită să ofere detalii

Poliţia a refuzat să ofere informaţii despre numărul exact al persoanelor aflate în bancă sau despre planul de intervenţie.

"Suntem foarte rezervaţi în privinţa informaţiilor", a spus un purtător de cuvânt, precizând că atacatorii ar putea urmări relatările din presă.

