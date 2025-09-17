Lui Joe Biden nu-i mai ajunge pensia: Are datorii mari și puține oferte de discursuri

Joe Biden are datorii și nu reușește să câștige bani după președinție așa cum au făcut alți foști lideri americani, din cauza vârstei și impopularității. În plus companiile ezită să-l angajeze pentru discursuri plătite, temându-se de reacția lui Donald Trump, relatează Wall Street Journal. Pensia anuală de aproximativ 416.000 de dolari nu îi ajunge, așa că trăiește mai modest. În plus, are probleme de sănătate, iar fiul său, Hunter, are datorii mari și scandaluri juridice.

La vârsta de 82 de ani, Joe Biden câștigă sub așteptări de pe urma mandatului său ca președinte, comparativ cu soții Obama sau familia Clinton. Explicațiile sunt multe: vârsta înaintată, sănătatea, lipsa de popularitate în rândul democraților și teama companiilor de a-l plăti pentru discursuri din cauza reacției lui Donald Trump, relatează Wall Street Journal.

Inclusiv foștii săi aliați îl critică. De pildă, fosta vicepreședintă Kamala Harris spune într-o carte nouă că Partidul Democrat a acționat imprudent lăsându-l pe Biden să candideze a doua oară.

Rezultatul: Biden trăiește acum mai auster, pentru că nu reușește să atragă fundații bogate, instituţii prestigioase sau contracte uriașe de discursuri. A fost văzut recent călătorind într-un mod mult mai modest decât alți foști președinți americani: cu o carte în poală, la primă clasă într-un avion American Airlines și cu trenul Amtrak.

Onorariile pentru discursuri plătite pot varia între 300.000 și 500.000 de dolari, dar sunt puțini doritori, iar o organizație a încercat să negocieze sub acest interval. Imediat după părăsirea Casei Albe, Biden le-a spus unor apropiați că plănuia să achite datorii de 800.000 de dolari, printr-o ipotecă pe casa de 2,7 milioane de dolari din Rehoboth Beach, pe care el și Jill Biden au cumpărat-o în iunie 2017.

Impozitele pe proprietatea de la malul mării au crescut cu 20% anul acesta. Pe lângă datoriile legate de problemele legale ale fiului său Hunter, Biden este nevoit să-și ajute fiica, Ashley, care a depus cerere de divorț luna trecută.

Cât câștigă Joe Biden din pensie

Biden, care are 42 de ani de serviciu public, câștigă anual 416.000 de dolari din pensii, ce includ aproximativ 250.000 de dolari anual ca fost președinte și 166.000 de dolari ca fost senator. În plus, a semnat un contract de carte de aproximativ 10 milioane de dolari.

Jill Biden a renunțat la postul de profesoară, plătit cu 100.000 de dolari pe an, la Northern Virginia Community College și în prezent este președintă la Women’s Health Network de la Milken Institute, un think tank creat de fostul finanţator Michael Milken, poziție neplătită însă.

Dacă familia păstrează un stil de viață modest raportat la statut, "va fi bine", a spus o sursă pentru WSJ. Familia Biden a acumulat datorii în ultimii ani, are două credite legate de casă, unul ipotecar mai vechi și unul nou, obținut punând locuința drept garanție.

Probleme de sănătate şi datorii ale lui Hunter Biden

Fostul președinte și familia sa se confruntă și cu probleme personale. Fostul lider american are cancer de prostată și, potrivit spuselor sale, răspunde bine la tratament. Recent, Biden a apărut în public cu un bandaj pe frunte, după o intervenție pentru cancer de piele, potrivit purtătoarei de cuvânt Kelly Scully.

Fiul său Hunter i-a dat recent bătăi de cap cu o serie de apariții în podcasturi, inclusiv în unul care a declanșat o amenințare cu proces pentru defăimare din partea primei doamne Melania Trump.

Hunter, tată a cinci copii, are probleme financiare. Fosta soție, mama a trei dintre copiii săi, a apelat de mai multe ori la instanță în ultimii șase ani pentru a cere pensie alimentară. Îi datora peste 3 milioane de dolari în aprilie 2023, potrivit unui document depus la tribunal.

În martie, Hunter Biden i-a spus unui judecător că nu mai câștigă cum se aștepta din discursuri și apariții plătite, de la sfârșitul lui 2023, și "are datorii de ordinul a milioane de dolari". Din acest motiv a renunțat la un proces intentat unui ONG conservator care a publicat e-mailuri găsite pe laptopul său.

Joe Biden a primit doar 300.000 de dolari, inclusiv cheltuieli de zbor și cazare, pentru un discurs susținut la convenția anuală a unui grup de lobby SHRM, în fața a peste 20.000 de participanți, deși echipa sa a negociat până la 500.000 de dolari. Unii membri ai organizației s-au arătat nemulțumiți înainte de eveniment că Biden urma să vorbească.

În această vară, Biden și-a vândut drepturile pentru o carte de memorii către Hachette Book Group pentru un avans de circa 10 milioane de dolari. Este mult sub acordul de 60 de milioane obținut de familia Obama la plecarea de la Casa Albă. Cartea îi ocupă o mare parte din timp în prezent, spun prietenii. Biden a spus la un eveniment în iulie că "muncește din greu" să scrie memoriile. Fosta primă doamnă lucrează și ea la o carte, potrivit unor surse.

Fostul președinte strânge încet și bani din donații pentru un centru prezidențial, care include de obicei o bibliotecă, un muzeu sau o fundație dedicată foștilor președinți. Strângerea de fonduri este mai dificilă deoarece democrații sunt încă frustrați pe modul în care Biden a renunțat la a candida pentru al doilea mandat.

Universitatea din Pennsylvania nu a dorit să găzduiască acest centru, pentru că nu a fost mulțumită de colaborarea cu el în trecut. Planul actual este să-l creeze la Universitatea din Delaware, unde se află documente din mandatele de senator. Echipa se așteaptă la un centru prezidențial "mai puțin spectaculos”" decât cel pe care Obama îl construiește în Chicago.

