Scandal uriaș în SUA: Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de 1 miliard de dolari

Conflictul dintre familiile Trump și Biden iau o turnură explozivă. Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, îl amenință pe Hunter Biden, fiul fostului lider de la Casa Albă, cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Totul a pornit după ce Hunter Biden a afirmat, într-un interviu, că Prima Doamnă ar fi fost prezentată soțului ei de către Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, informează BBC.

Într-o scrisoare oficială trimisă avocatului lui Hunter Biden, echipa juridică a Melaniei Trump declră afirmațiile drept "false, denigratoareă defăimătoare" și cere o retragere imediată a acestora, însoțită de scuze publice. În caz contrar, avertizează că vor deschide un proces, cerând daune de peste 1 miliard de dolari. Avocații familiei prezidenţiale susțin că declarațiile au provocat "daune financiare și de imagine semnificative" și îl acuză pe Hunter Biden că "are un istoric de a se folosi de numele altora" pentru a atrage atenția asupra sa.

Ce a susţinut Hunter Biden

Afirmațiile controversate au fost făcute în cadrul unui interviu acordat regizorului Andrew Callaghan, unde Hunter Biden a sugerat că documente nedezvăluite din dosarul Epstein l-ar putea implica pe Donald Trump. El a adăugat că Epstein ar fi fost cel care i-a făcut cunoștință cu Melania. Aceste declarații au legătură cu un articol semnat de jurnalistul Michael Wolff, cunoscut pentru biografia critică despre Donald Trump. Publicația The Daily Beast, care a publicat inițial informația, a retras-o ulterior și și-a cerut scuze public, prin care au recunoscut că titlul și conținutul erau înșelătoare, după ce a fost contactată de avocații Melaniei Trump.

Nu există nicio dovadă că Donald și Melania Trump au fost prezentați de Epstein. Potrivit unui interviu acordat revistei Harper's Bazaar în 2016, cei doi s-au întâlnit în noiembrie 1998, la o petrecere organizată de fondatorul unei agenții de modeling. Melania a povestit că, la prima întâlnire, i-a refuzat numărul de telefon lui Trump pentru că era "cu o altă femeie.

În paralel, crește presiunea publică asupra Casei Albe pentru desecretizarea așa-numitelor "Epstein files" documente nedezvăluite din ancheta penală a acestuia. Donald Trump a declarat că le va face publice dacă revine la Casa Albă, însă FBI și Departamentul de Justiție au anunțat, în iulie, că nu există nicio "listă incriminatoare" a asociaților lui Epstein. Scandalul este abia la început, iar miza este foarte mare: imaginea Melaniei Trump și un nou episod din războiul politic dintre cele mai puternice două familii din America.

