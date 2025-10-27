Avalanșă de speculații pe rețelele de socializare, după ce duminică seara s-au viralizat imagini misterioase cu resturi luminoase, asemănătoare unor meteoriți, pe cerul Moscovei.

Lumini misterioase pe cerul Moscovei. Ruşii se întrec în scenarii conspiraţioniste - Nexta

Unele conturi au sugerat că o rachetă s-ar fi dezintegrat după lansare, în timp ce alte conturi s-au amuzat de imagini şi au întrebat dacă nu sunt cumva extratereştri.

