Luptă acerbă pentru moştenirea unui magnat indian, care a murit subit în timp ce juca polo. Acuzaţiile mamei

Sunjay Kapur, în vârstă de 53 de ani, a suferit un atac de cord pe 12 iunie în timp ce juca polo în Surrey, în Marea Britanie. El era moştenitorul Sona Comstar, un imperiu de afaceri în valoare de 3,6 miliarde de dolari (2,7 miliarde de lire sterline) pe care l-a moştenit de la tatăl său. Compania, unul dintre cei mai mari producători de componente auto din India, are o prezenţă globală, cu 10 fabrici răspândite în India, China, Mexic şi SUA.

Pasionat de polo, Kapur se mişca în cercurile sociale de elită din capitala indiană Delhi şi, potrivit unor surse, era prieten cu prinţul William. A fost căsătorit de trei ori - mai întâi cu designerul Nandita Mahtani, apoi cu vedeta Bollywood din anii '90 Karisma Kapoor, înainte de a se căsători cu Priya Sachdev, fost model şi antreprenor, în 2017.

Dar, la câteva săptămâni după moartea sa, problema succesiunii i-a făcut pe Kapur şi familia sa subiectul speculaţiilor mass-media.

Articolul continuă după reclamă

Cine luptă pentru averea lui

În centrul atenţiei se află mama lui Kapur, Rani Kapur, fosta preşedintă a Sona Comstar. Pe 24 iulie, Rani Kapur a trimis o scrisoare consiliului de administraţie al Sona Comstar, ridicând întrebări cu privire la moartea fiului său şi la numirile făcute de companie după aceea.

În scrisoarea, pe care BBC a văzut-o, ea a afirmat că moartea lui Kapur s-a produs în "circumstanţe extrem de suspecte şi neexplicate".

Biroul medicului legist din Surrey a declarat pentru BBC că, după autopsie, s-a stabilit că Kapur a murit din cauze naturale. "Ancheta a fost închisă", a declarat biroul.

Rani Kapur susţine, de asemenea, că a fost constrânsă să semneze documente importante în timp ce se afla într-o stare de suferinţă psihică şi emoţională din cauza morţii fiului său.

"Este regretabil că, în timp ce familia şi cu mine suntem încă în doliu, unele persoane au ales acest moment oportun pentru a prelua controlul şi a uzurpa moştenirea familiei", a scris ea.

De asemenea, ea a solicitat consiliului de administraţie al Sona Comstar să amâne adunarea generală anuală (AGA) – care era programată pentru 25 iulie – pentru a decide asupra numirii unui nou director care să fie reprezentantul familiei.

Rani Kapur nu a specificat la cine se referea prin "unele persoane", dar Sona Comstar a ţinut AGM a doua zi şi a numit-o pe Priya, soţia lui Sunjay, în funcţia de director neexecutiv.

În scrisoarea sa, Rani Kapur a susţinut că ea era singura beneficiară a moştenirii soţului său decedat, conform testamentului lăsat în 2015, care includea o participaţie majoritară în Sona Group, inclusiv Sona Comstar. Compania a negat vehement afirmaţiile lui Rani Kapur şi a declarat că aceasta nu a avut "niciun rol, direct sau indirect, în Sona Comstar din cel puţin 2019".

Consiliul de administraţie a mai declarat că nu are nicio obligaţie să se supună notificării sale şi că Adunarea Generală Anuală a fost desfăşurată "în deplină conformitate cu legea". Compania a emis o notificare legală către Rani Kapur, cerându-i să înceteze răspândirea declaraţiilor "false, rău intenţionate şi dăunătoare", relatează news.ro.

Disputa familiei nu e un caz izolat

Acţionarii publici, inclusiv bănci, fonduri mutuale şi instituţii financiare, deţin 71,98% din Sona Comstar, care este listată la bursele indiene sub denumirea de Sona BLW. Restul de 28,02% este deţinut de promotori prin intermediul unei companii numite Aureus Investments Pvt Ltd. Conform documentelor depuse de companie, Sunjay Kapur a fost unicul beneficiar al RK Family Trust, care controlează participaţia promotorilor la Sona Comstar prin intermediul Aureus Investments.

"Privind structura companiei, în acest moment, Rani Kapur nu figurează ca acţionar înregistrat, deci nu va avea drept de vot. Există însă problema investiţiilor RK Family Trust şi Aureus. Nu putem şti cu adevărat dacă Rani deţine vreun interes direct acolo până când acordul nu va fi făcut public", spune Tushar Kumar, avocat juridic corporatist la Curtea Supremă a Indiei.

Disputa familiei Kapur nu este un caz izolat. Aproximativ 90% dintre companiile listate la bursă din India sunt controlate de familii, însă doar 63% au un plan de succesiune formal, potrivit unui sondaj PwC.

Kavil Ramachandran de la Indian School of Business spune că majoritatea afacerilor familiale indiene operează cu "ambiguităţi semnificative în ceea ce priveşte detaliile". "Un astfel de aspect este cine deţine cât şi cine moşteneşte şi când", adaugă el.

Experţii spun că implicarea familiei fără meritocraţie şi absenţa acordurilor formale complică lucrurile. "La moartea patriarhului (sau chiar înainte), apar dispute, atât privind proprietatea, cât şi managementul, şi ar fi curs prea multă apă pe sub poduri pentru ca problemele să fie rezolvate pe cale amiabilă", a declarat Ketan Dalal, care consiliază mai multe familii de afaceri indiene cu privire la structurile de proprietate.

Compania India Inc. este presărată cu bătălii aprige pentru succesiune, care apar în mod repetat pe prima pagină a ziarelor. Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia, a fost odată implicat într-o luptă pentru putere foarte publică cu fratele său mai mic pentru vastul imperiu Reliance, după ce tatăl lor, Dhirubhai Ambani, a murit în 2002 fără a lăsa un testament. Mama lor, Kokilaben, a fost cea care a mediat pacea ani mai târziu.

Mai recent, au izbucnit certuri familiale la Raymond Group, cea mai faimoasă companie textilă din India, şi între fraţii Lodha, a căror companie a construit turnul Trump din Mumbai. Toate acestea au venit adesea cu un cost mare pentru acţionarii indieni.

"Oricine a păstrat controlul infinit în mâinile sale a avut de suferit. În cele din urmă, compania este cea care suferă, preţurile acţiunilor scad şi [la fel şi] percepţia despre cum se va descurca compania în viitor", spune Sandeep Nerlekar, fondator şi director general al firmei de planificare patrimonială Terentia.

Familia Bajaj, unul dintre cele mai mari conglomerate din ţară, s-a confruntat cu conflicte interne privind succesiunea până când o instanţă a intervenit în anii 2000 pentru a soluţiona disputa. Patriarhul a elaborat un plan de succesiune pentru grup, împărţind responsabilităţile între fiii şi vărul său. Conform declaraţiei companiei, grupul funcţionează acum prin consens, prin intermediul unui consiliu familial.

Anul trecut, una dintre cele mai vechi case de afaceri din India, grupul Godrej, specializat în imobiliare, a anunţat o separare neobişnuit de amiabilă a afacerii lor de miliarde de dolari.

"Familiile trebuie să lucreze la planificarea succesiunii cu structuri de guvernanţă precum un consiliu de administraţie bun, care are putere de decizie. Ar trebui să li se acorde un anumit control, astfel încât afacerea să poată creşte pe termen lung. De asemenea, trebuie să permiteţi următoarei generaţii să preia conducerea la timp, iar patriarhul ar trebui să îşi facă timp să o pregătească, astfel încât să nu apară probleme familiale", spune Nerlekar.

Personalităţi precum Mukesh Ambani par să fi luat acest lucru în serios, începând să-şi pregătească cei trei copii cu mult timp înainte. Ramachandran spune că succesiunea nu este ceva ce poate fi decis "peste noapte". "Pregătirea atât a familiei, cât şi a echipei operaţionale pe parcursul unei perioade de tranziţie planificate este crucială."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰