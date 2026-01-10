Antena Meniu Search
Video Macron și Mattarella au depus coroane de flori la comemorarea celor 40 de victime din Crans-Montana

Slujbă de pomenire în Elveţia, în memoria celor 40 de oameni care au murit în timpul incendiului din clubul Le Constellation, din Crans-Montana. Clopotele bisericilor au bătut 5 minute, iar steagurile au fost coborâte în bernă. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi preşedintele Italiei, Sergio Mattarela, s-au numărat printre cei care au ţinut un moment de reculegere şi au depus coroane de flori. Între timp, ancheta autorităţilor continuă. Patronul clubului a fost arestat preventiv, dar soţia sa, coproprietară a fost lăsată în libertate.  

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 11:53

Elveția este în doliu național după incendiul devastator din clubul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 116 răniți, dintre care jumătate minori. Autoritățile elvețiene au organizat o slujbă religioasă și minute de reculegere în întreaga țară. Franța și Italia au fost afectate direct, cu 9, respectiv 6 morți, iar președinții Emmanuel Macron și Sergio Mattarella au participat la ceremoniile de la Martigny, depunând coroane de flori și ținând momente de reculegere.

Tragedia a fost provocată, conform anchetei preliminare, de scânteile lumânărilor care au aprins plafonul subsolului barului Le Constellation. Înregistrările video arată busculade și încercări disperate ale clienților de a ieși. Autoritățile locale au recunoscut lipsa inspecțiilor de securitate și prevenire a incendiilor în bar din 2019, ceea ce a generat indignare în rândul familiilor victimelor. Jacques și Jessica Moretti, proprietarii localului, au fost audiați pentru omucidere prin neglijență, leziuni corporale și incendiu prin neglijenţă. 

Comentarii


