Video Macron, îmbrăţişat şi sărutat de brazilience în plină stradă în timpul vizitei oficiale. Momentul, filmat

Emmanuel Macron a fost primit ca o vedetă rock în Brazilia. Înainte de cea de-a 30-a conferinţă a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, preşedintele francez s-a plimbat pe străzi unde a fost îmbrăţişat şi pupat de mai multe femei.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 14:11

A fost spectacol pe străzile Braziliei, odată cu sosirea lui Emmanuel Macron. Președintele Franței a fost primit ca o vedetă rock: zâmbete, strângeri de mână, îmbrățișări și chiar săruturi din partea admiratoarelor. Scena s-a petrecut cu puțin timp înainte de conferința ONU privind schimbările climatice, unde liderul francez va trece de la aplauze la negocieri dificile.

Liderul de la Élysée a fost și pe placul unui alt segment de public. Mai mulți bebeluşi au stat cuminţi în braţele lui pentru poze. 

Emmanuel Macron nu a ratat nici ocazia de a cânta cu artiştii locali.

