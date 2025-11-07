Emmanuel Macron a fost primit ca o vedetă rock în Brazilia. Înainte de cea de-a 30-a conferinţă a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, preşedintele francez s-a plimbat pe străzi unde a fost îmbrăţişat şi pupat de mai multe femei.

A fost spectacol pe străzile Braziliei, odată cu sosirea lui Emmanuel Macron. Președintele Franței a fost primit ca o vedetă rock: zâmbete, strângeri de mână, îmbrățișări și chiar săruturi din partea admiratoarelor. Scena s-a petrecut cu puțin timp înainte de conferința ONU privind schimbările climatice, unde liderul francez va trece de la aplauze la negocieri dificile.

Liderul de la Élysée a fost și pe placul unui alt segment de public. Mai mulți bebeluşi au stat cuminţi în braţele lui pentru poze.

Emmanuel Macron nu a ratat nici ocazia de a cânta cu artiştii locali.

