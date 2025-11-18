Maduro, pregătit să discute "față în față" cu Trump. SUA își menține prezenţa militară în Caraibe

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, s-a declarat luni deschis unui dialog direct cu Donald Trump, care la rândul său și-a exprimat disponibilitatea pentru o întâlnire. Statele Unite au trimis o flotă de nave de război în Caraibe, oficial ca parte a unei operațiuni antidrog, deși există suspiciuni că ar putea fi, de fapt, începutul unei intervenții pentru înlăturarea liderului venezuelean de la putere, potrivit AFP, informează News.ro.

"În Statele Unite, cel care doreşte să discute cu Venezuela va discuta, "faţă în faţă", în particular. Fără nicio problemă. Ceea ce nu putem permite (...) este ca poporul creştin din Venezuela să fie bombardat şi masacrat", a afirmat Nicolás Maduro răspunzând unei scrisori a unui pastor american în cadrul emisiunii sale săptămânale de la televiziunea publică venezueleană.

"Am spus-o în engleză şi o repet mereu. "Dialog" nu-i aşa, în engleză? Dialog, dialog (...) "Yes Peace! War no! Never, never war" (Da păcii! Nu războiului! Niciodată, niciodată războiului, n.r.)... Aşadar, oricine doreşte să dialogheze ne va găsi întotdeauna, (suntem) oameni de cuvânt", a adăugat el câteva momente mai târziu.

Nicolás Maduro a vorbit şi despre "sectoarele puterii" americane - fără a da nume - care "vor ca preşedintele Trump să comită cea mai gravă greşeală din viaţa sa şi să intervină militar împotriva Venezuelei. Ceea ce ar însemna sfârşitul politic al conducerii sale (...) şi îl împing, îl împing, îl provoacă, îl provoacă", a subliniat Maduro.

Washingtonul rămâne vag cu privire la posibilitatea unor lovituri asupra teritoriului venezuelean sugerate de Donald Trump. Luni dimineaţă, preşedintele republican a declarat că se gândeşte să discute cu omologul său venezuelean. "La un moment dat, voi vorbi cu el", a declarat el jurnaliştilor din Biroul Oval, adăugând că Nicolás Maduro "nu a fost bun pentru Statele Unite". Întrebat dacă exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela, Donald Trump a răspuns: "Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic".

Din august, Washingtonul menţine o prezenţă militară importantă în Caraibe, în special mobilizând cel mai mare portavion din lume, oficial pentru a combate traficul de droguri către Statele Unite. Dar Caracasul acuză Washingtonul că foloseşte traficul de droguri ca pretext "pentru a impune o schimbare de regim" în Venezuela şi pentru a pune mâna pe petrolul său.

