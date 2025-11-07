Mai multe persoane de la baza Andrews, unde era Trump, s-au îmbolnăvit după ce au deschis un colet cu praf alb

Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după ce au deschis un pachet suspect livrat la baza militară Andrews din Maryland, scrie BBC .

Mai multe persoane de la baza Andrews, unde era Trump, s-au îmbolnăvit după ce au deschis un pachet suspect - Profimedia Images

Un purtător de cuvânt al bazei militare Andrews, situată în statul Maryland, a declarat că o clădire a fost evacuată după ce un pachet suspect a fost deschis. Persoanele care s-au simțit rău au fost evaluate de personalul medical și se află în stare stabilă. "Echipele de intervenție au ajuns imediat la fața locului, au stabilit că nu există amenințări imediate, iar operațiunile normale au fost reluate. Ancheta este în desfășurare", a adăugat acesta. Potrivit CNN, care citează surse apropiate anchetei, coletul conținea o pulbere albă deocamdată neidentificată.

Joint Base Andrews găzduiește avionul prezidențial al Statelor Unite, Air Force One, precum și aeronavele de sprijin, fiind locul de unde președintele pleacă de regulă în deplasări oficiale.

Testele inițiale efectuate de echipa Hazmat nu au detectat substanțe periculoase, dar autoritățile continuă analiza pentru a confirma siguranța zonei. De asemenea, anchetatorii verifică materialele de propagandă politică care au fost incluse în pachet.

Articolul continuă după reclamă

În comunicatul oficial al bazei Andrews se menționează că mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grow pentru evaluare, după deschiderea coletului. Camera în care a fost deschis pachetul, aflată în clădirea ce găzduiește Centrul de Pregătire al Gărzii Naționale Aeriene, rămâne închisă.

Joint Base Andrews este, de regulă, punctul de tranzit pentru oficiali precum președintele, vicepreședintele și secretarii de cabinet. Președintele Donald Trump s-a aflat la baza militară miercuri, înaintea incidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰