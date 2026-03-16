Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk a provocat deversarea de petrol în râul Nistru, ceea ce pune în pericol alimentarea cu apă a Republicii Moldova. În acest context, autorităţile au instituit alertă de mediu şi au mobilizat instituţiile responsabile pentru a limita efectele poluării.

Maia Sandu susţine că Rusia e de vină pentru plouarea de pe râul Nistru. România continuă să trimită ajutoare - Hepta

"Atacul Rusiei asupra hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina a provocat scurgeri de petrol în râul Nistru, ameninţând aprovizionarea cu apă a Republicii Moldova. Am declarat alertă de mediu şi acţionăm pentru a ne proteja oamenii. Rusia poartă întreaga responsabilitate", afirmă Maia Sandu într-o postare pe platforma X, potrivit Agerpres.

La finalul unei şedinţe extraordinare care a avut loc duminică, guvernul de la Chişinău a instituit starea de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile, începând cu 16 martie. Decizia se bazează pe analiza indicatorilor de risc, realizată la nivelul instituţiilor responsabile, şi pe solicitările transmise luni către Centrul Naţional de Management al Crizelor (CNMC) de Ministerul Mediului şi Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

Proiectul, aprobat de guvern prevede instituirea stării de alertă în unităţile administrativ-teritoriale situate în bazinul fluviului Nistru, inclusiv raioanele Drochia, Soroca, municipiul Bălţi, Sîngerei, Floreşti, Şoldăneşti, Teleneşti, Rezina, Călăraşi, Orhei, Dubăsari, municipiul Chişinău, Criuleni, Anenii Noi, Tighina, unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, precum şi parţial: Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, Ungheni, Nisporeni, Străşeni, Hînceşti, Ialoveni, Cimişlia, Căuşeni şi Ştefan Vodă.

"Starea de alertă nu înseamnă că situaţia a devenit critică, ci că autorităţile instituie din timp un mecanism juridic care permite prevenirea agravării acesteia. Acest regim oferă autorităţilor câteva pârghii importante", a declarat Serghei Diaconu, directorul general al Centrului Naţional de Management al Crizelor (CNMC), citat de Radio Chişinău.

Potrivit directorului CNMC, starea de alertă va permite autorităţilor să intensifice intervenţiile tehnice, să instituie unele restricţii temporare privind captarea şi utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depăşiri ale valorilor admise şi să mobilizeze rapid resurse suplimentare.

Ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a subliniat că, în următoarele zile, vor fi instalate baraje suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari, pentru a nu permite trecerea substanţei petroliere de barajul de la Dubăsari. De asemenea, instituţiile publice locale şi agenţii economici privaţi vor inventaria sondele de apă subterană, instituţiile statului vor verifica sursele alternative de apă, iar raioanele şi localităţile care se alimentează cu apă din Nistru, pe segmentul Naslavcea-Dubăsari, nu vor utiliza apa în uz casnic în următoarele 48 de ore.

În sectoarele unde există riscuri, autorităţile locale vor informa cetăţenii să evite utilizarea apei din râul Nistru pentru adăparea animalelor sau alte activităţi, până la revenirea parametrilor în limitele admise.

"Ceea ce vedem astăzi pe râu nu este un accident natural, ci consecinţa directă a războiului de la graniţa noastră. Agresiunea Rusiei ne loveşte tot mai tare - de la dronele care ne încalcă spaţiul aerian până la poluarea resurselor noastre esenţiale de apă, cu riscuri directe la adresa sănătăţii publice. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: vinovatul exclusiv pentru această poluare masivă pe Nistru este Federaţia Rusă. Guvernul şi Ministerul Mediului continuă să monitorizeze situaţia şi să întreprindă toate măsurile necesare. Suntem la datorie pentru a proteja sănătatea cetăţenilor noştri", a subliniat ministrul moldovean al mediului.

România continuă acțiunile de sprijin pentru Republica Moldova

Sprijinul acordat autorităților din Republica Moldova pentru gestionarea situației generate de poluarea accidentală a fluviului Nistru a continuat prin trimiterea unor noi echipamente și materiale de intervenție.

Luni, în jurul orei 07:00, a ajuns în Republica Moldova al treilea transport de materiale, constând în:

• Spill-sorb (material absorbant special) – 4090 kg

• Baraje absorbante – 474 ml

• Rulouri absorbante – 3752 m

Materialele sunt puse la dispoziție de Administrația Națională "Apele Române", care a trimis și o echipă specializată de intervenție pentru utilizarea acestora.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin ISU Iași, asigură coordonarea misiunii și transportul echipamentelor, precum și personalul necesar desfășurării intervenției.

Reamintim că acordarea acestui sprijin a fost aprobată prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 3 din 12.03.2026, iar acțiunile se desfășoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne.

