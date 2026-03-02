Armata israeliană cere o campanie prelungită în Iran pentru a îşi îndeplini obiectivele

Slăbirea semnificativă a capacităților militare ale Iranului va necesita o campanie militară prelungită, au declarat oficiali ai Forțelor Aeriene Israeliene, adăugând că acest obiectiv nu poate fi atins în câteva zile.

Surse din armata israeliană au declarat că decizia de a lansa un atac a fost luată la concluzia că Iranul a continuat să își dezvolte capacitățile militare, încercând în același timp să își consolideze programul nuclear, relatează Haaretz.

Armata a formulat un plan sistematic pentru a reduce amploarea amenințării. Oficialii apărării subliniază că aceasta nu este o operațiune pe termen scurt, ci o campanie prelungită care se așteaptă să continue pentru o perioadă extinsă.

Oficialii apărării au declarat că unul dintre obiectivele centrale ale războiului este de a deteriora sistemele de rachete și lansatoarele Iranului. Oficialii au adăugat că, deși acestea au fost afectate semnificativ în timpul războiului de 12 zile din iunie, Iranul a reușit să își restabilească capacitățile ofensive în câteva luni și chiar să își crească rata de producție de rachete la zeci de rachete pe lună.

Articolul continuă după reclamă

Surse militare au declarat că obiectivul este acum de a provoca daune care vor întârzia semnificativ capacitatea Iranului de a-și reconstrui capacitățile militare și de a reduce amenințarea generală. Oficialii israelieni din domeniul apărării spun că nu au văzut niciun indiciu că Hezbollah se pregătește să intre în război în urma asasinării liderului suprem iranian Ali Khamenei, deși nu exclud posibilitatea ca o astfel de mișcare să aibă loc în curând. Evaluarea vine în urma avertismentelor anterioare ale autorităților de apărare israeliene conform cărora grupul ar putea interveni.

Potrivit oficialilor, Hezbollah înțelege că, dacă se alătură luptelor, Israelul va lovi puternic grupul și infrastructura libaneză, cu sprijinul SUA. Chiar și așa, armata israeliană a întărit trupele de-a lungul frontierei de nord și a mobilizat rezerviști, pe fondul îngrijorărilor că Hezbollah ar putea intra în conflict.

IDF a menționat că a lansat aproximativ 2.000 de muniții asupra unor ținte din Iran în primele două zile ale operațiunii - același număr de muniții utilizate pe parcursul întregului război din iunie.

Armata a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Iranului au fost avariate în atacurile inițiale, într-un mod care a permis Forțelor Aeriene Israeliene să stabilească dominația aeriană asupra cerului Teheranului, ceea ce, conform evaluărilor IDF, a fost realizat în mai puțin de 24 de ore. Armata a menționat că mii de membri ai personalului de informații, echipaje aeriene și personal de sprijin lucrează pentru a menține capacitatea Israelului de a opera în spațiul aerian al Iranului cu interferențe minime.

Forțele Aeriene Israeliene au declarat că vor continua să efectueze atacuri pentru a menține dominația aeriană și a submina capacitățile ofensive ale Iranului. În ultima zi, avioane de vânătoare au lovit o serie de ținte ale structurilor de securitate iraniene, inclusiv Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și Forța de elită Quds. În timp ce operațiunile anterioare se bazau pe atacuri aeriene izolate, această campanie implică atacuri aeriene continue în întreaga țară, permițând Forțelor Aeriene Israeliene să opereze - și să domine cerul Teheranului - fără interferențe.

Oficialii militari israelieni au declarat că iranienii și-au schimbat și ei tacticile militare de la războiul precedent: acum sunt lansate rachete mai mici din diverse locații din țară. Pe de o parte, acest lucru le face mai greu de interceptat; pe de altă parte, reduce semnificativ amploarea potențială a pagubelor aduse frontului intern al Israelului.

Armata americană se concentrează în principal pe atacuri în sudul Iranului, atât pentru apărarea propriilor forțe din regiune, cât și pentru asigurarea apărării aeriene pentru Israel, potrivit unor surse din domeniul securității. Statele Unite desfășoară, de asemenea, bombardiere strategice, dar amploarea atacurilor lor rămâne mai mică decât cea a Forțelor Aeriene Israeliene. Sursele au adăugat că spațiul aerian iranian este puternic congestionat, necesitând o coordonare strânsă între cele două armate.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰