În ultimele ore de când, Statele Unite și partenerii săi au lansat Operațiunea Epic Fury, una dintre cele mai mari, mai complexe și mai copleșitoare ofensive militare, bombardamentele au continuat, chiar şi după anunţul morţii lui Ali Kamenei. Preşedintele Donald Trump susţine că toate aceste acțiuni sunt corecte și absolut necesare. Iranul însă nu se lasă intimidat şi a răspuns nu doar către Israel, ci și către baze americane sau aliate din Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi chiar Cipru. Între timp, armata israeliană a avertizat populația din Liban să se evacueze.

"Îndemn încă o dată Garda Revoluționară și poliția militară iraniană să depună armele și să primească imunitate deplină, altfel se vor confrunta cu o moarte sigură. Va fi o moarte sigură și nu va fi deloc plăcut", a declarat preşedintele american Donald Trump, într-un material publicat pe reţeaua sa, Truth Social.

Donald Trump a transmis un mesaj clar şi a făcut un scurt rezumat al celei de-a doua nopţi de bombardamente.

"Am lovit sute de ținte în Iran, inclusiv facilități ale Gărzii Revoluționare și sisteme de apărare aeriană iraniene. Chiar acum s-a anunțat că am scos din uz nouă nave, plus clădirea forțelor navale, totul în chestiune de doar câteva minute. (...) Întreaga lor comandă militară a dispărut, de asemenea, iar mulți dintre ei vor să se predea pentru a-și salva viețile. Aceștia cer imunitate.", a continuat Trump.

"Au fost transmise directivele pentru continuarea ofensivei. Acest lucre este ceea ce am promis! De a lovi regimul terorii fără milă, cu o forță zdrobitoare", a transmis şi premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Mesajele ferme ale lui Trump şi Netanyahu nu par însă să impresioneze tabăra iraniană, care a continuat atacurile.

"Noi atacăm ținte americane. Desigur, nu putem ataca teritoriul SUA, așa că trebuie să ne ocupăm de bazele lor din regiune", a transmis ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Războiul din Orientul Mijlociu începe să ne dea fiori şi nouă, europenilor, după ce azi-noapte s-a confirmat faptul că o dronă iraniană a lovit baza militară britanică Akrotiri din Cipru.

Bubuituri puternice și explozii au zguduit şi Ierusalimul.

Serviciile de urgenţa spun că mai multe persoane au fost rănite în urma atacului, după ce anterior, cel puțin nouă oameni au fost uciși în regiunea Beit Shemesh, din centrul Israelului, conform poliției israeliene. Acesta este cel mai sângeros atac asupra Țării Sfinte.

"Un hangar de la baza noastră adiacentă Bazei Emirate a fost lovit într-un atac cu drone, care a vizat portul Abu Dhabi. Pagubele sunt pur materiale și limitate. Nu există victime de raportat", a declarat şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

În Bahrain, însă, au izbucnit ciocniri între protestatarii șiiti și forțele de securitate, după ce o demonstrație de condamnare a asasinării Liderului Suprem al Iranului a fost dispersată. În regiune există formațiuni armate semnificative, controlate de Teheran.

Acum, încep calculele politice şi scenariile. Iranul însă a anunţat numirea unui consiliu interimar pentru a prelua conducerea şi a asigura continuitatea regimului actual.

"Lanţul puterii ar fi trebuit, în mod normal, să fie transferat către fiul lui Khamenei. Dar Mojtaba Khamenei a fost de asemenea eliminat în raidul israelienilor. Următorii pe lista succesorilor sunt Ahmad Vahidi, actualul şef al gărzilor revoluţionare, Alireza Arafi, cel care asigură acum interimatul, un cleric puternic și unul dintre confidenții lui Khamenei. Mohammad Mehdi Mirbagheri - un radical, portavocea aripii conservatoare. Hassan Khomeini - nepotul fondatorului Republicii Islamice. Şi Hashem Hosseini Bushehri - prim-vicepreşedinte al Adunării Experţilor și extrem de apropiat de Ali Khamenei", a explicat Bianca Iacob, reporter Observator.

"Nu am răsturnat regimul. Regimul este acolo. Cel care va veni la conducere va trebui să ţină Iranul sus în continuare, să rezolve problemele de ordin economic, dar în acelaţi timp să deschidă un dialog diplomatic", a explicat Cristi Barbu, fost comandant al Academiei Tehnice Militare, pentru Observator.

Între timp Franța, Germania și Regatul Unit au emis o declarație comună prin care se angajează să ia măsurile necesare pentru a-și apăra propriile interese și pe cele ale aliaților lor din regiune.

"Împreună cu Statele Unite și Israel împărtășim interesul de a ne asigura că teroarea acestui regim încetează și că periculoasa sa reînarmare nucleară și balistică este oprită", a transmis cancelarul german Friedrich Merz.

Un mesaj de pace vine însă de la Papa Leon al XIV-lea care își exprimă profunda îngrijorare cu privire la evenimentele recente şi speră ca diplomația să-și recapete rolul și popoarele să coexiste paşnic.

