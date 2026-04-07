Marea Britanie își menține refuzul față de SUA și riscă o nouă degradare a relațiilor

Refuzul de a acorda permisiunea SUA pentru atacuri asupra infrastructurii civile va înrăutăți probabil relațiile deja tensionate dintre Sir Keir Starmer și Donald Trump. Este de așteptat ca Marea Britanie să îl refuze din nou pe Donald Trump din a folosi bazele RAF pentru atacuri asupra infrastructurii iraniene, inclusiv poduri sau centrale electrice, riscând mânia președintelui SUA.

Președintele american a amenințat că va dezlănțui "iadul" asupra infrastructurii civile din Iran, în timp ce intensifică presiunea asupra Teheranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, avertizând marți că "o întreagă civilizație va muri în seara asta" dacă nu se ajunge la un acord.

Marea Britanie a acordat anterior Statelor Unite permisiunea de a utiliza baze militare britanice, inclusiv Diego Garcia în Oceanul Indian și RAF Fairford în Gloucestershire, pentru operațiuni "defensive".

Întrebat dacă guvernul va împiedica utilizarea activelor britanice pentru atacuri asupra infrastructurii, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic a reiterat că Marea Britanie a fost de acord ca SUA să folosească bazele britanice doar pentru "autoapărarea colectivă a regiunii", relatează The i Paper.

El a spus: "Nu vom oferi comentarii continue despre operațiunile aliaților noștri, inclusiv utilizarea bazelor noastre. Poziția noastră în această privință nu s-a schimbat. Acordul este ca SUA să utilizeze baze pentru autoapărare colectivă a regiunii, inclusiv operațiuni defensive americane pentru a degrada amplasamentele de rachete și capacitățile utilizate pentru a ataca navele din Strâmtoarea Ormuz."

Purtătorul de cuvânt a adăugat: "Principiile care stau la baza abordării Regatului Unit față de conflict rămân aceleași. Rămânem dedicați apărării poporului nostru, intereselor noastre și aliaților noștri, acționând în conformitate cu dreptul internațional și fără a ne lăsa atrași în conflictul mai larg."

Premierul britanic Keir Starmer a fost avertizat că relaţia sa cu Donald Trump ar putea fi iremediabil deteriorată, după ce preşedintele american l-a ironizat pe premier pentru că şi-a consultat echipa în privinţa deciziilor militare, imitându-l în mod batjocoritor. Într-un nou punct minim al relaţiilor dintre Marea Britanie şi SUA, Trump a părut să-l imite pe Starmer cu o voce slabă în timpul unui discurs susţinut la un prânz de Paşte la Casa Albă şi a spus că Marea Britanie "nu este cel mai bun" aliat al SUA.

Episodul reprezintă un alt atac al lui Trump la adresa lui Starmer şi a portavioanelor "vechi" ale Marii Britanii, după ce premierul a refuzat să permită SUA să folosească baze militare britanice pentru loviturile iniţiale asupra Iranului.

În timpul discursului său, preşedintele a declarat: "Am întrebat Marea Britanie, care ar trebui să fie cei mai buni. De fapt, regele vine aici peste două săptămâni, e un tip de treabă, regele Charles. Dar ar trebui să fie cei mai buni, dar nu au fost. Am spus: 'Aveţi două portavioane vechi şi defecte, credeţi că le puteţi trimite?' 'Ooh, trebuie să-mi întreb echipa.' Am spus: 'Eşti prim-ministru, nu trebuie.' 'Nu, nu, trebuie să-mi întreb echipa. Echipa mea trebuie să se întâlnească, ne întâlnim săptămâna viitoare.' Dar războiul deja începuse. Săptămâna viitoare războiul va fi terminat… în trei zile."

Totuşi, surse din Downing Street au spus că Trump nu a cerut niciodată aceste nave şi că Marea Britanie nu le-a oferit. În critici anterioare, de acum două săptămâni, Trump spusese că Starmer voia să consulte echipa în privinţa trimiterii unor nave de deminare - nu portavioane.

De asemenea, oficialii britanici au trebuit să se adapteze la o Casă Albă care operează printr-un cerc interior mai restrâns sub Trump în timpul celei de-a doua președinții a sa. Diplomații britanici spun că tradiționale canale de la Washington s-au restrâns, accesul depinzând din ce în ce mai mult de un grup mic de consilieri.

"Sub această administrație, vedem cum accesul nostru la factorii de decizie politică de rang înalt se diminuează, deoarece persoanele la care avem acces își au propriul acces limitat", a declarat o persoană familiarizată cu situația.

Această schimbare a alimentat neliniștea la Londra, deoarece rețelele informale și legăturile instituționale - o coloană vertebrală a relației speciale - se dovedesc mai puțin fiabile în modelarea politicilor sau în asigurarea unei perspective timpurii asupra deciziilor SUA.

