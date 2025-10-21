Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord de pace cu Rusia, conform declarațiilor făcute de secretarului britanic al Apărării, John Healey.

Marea Britanie, pregătită să trimită trupe în Ucraina: "Vladimir Putin ne consideră duşmanul său numărul unu" - Profimedia

Healy a ținut o conferință la Mansion House din Londra, unde a declarat că Marea Britanie este pregătită să cheltuiască peste 100 de milioane de lire sterline pentru o eventuală desfășurare a trupelor britanice în Ucraina, conform Sky News.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Planul secretarului apărării implică pregătirea personalului militar pentru a se alătura unei forțe multinaționale care ar ajuta la securizarea frontierelor Ucrainei, după un potențial armistițiu, potrivit The Kyiv Independent.

Healey a mai spus că Vladimir Putin consideră Marea Britanie "dușmanul său numărul unu" din cauza sprijinului acordat Ucrainei.

În plus, el a avertizat asupra unei "noi ere de amenințări" și a menționat că probabilitatea unui conflict mai amplu în Europa nu a fost atât de mare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Parlamentul ucrainean a ratificat pe 17 septembrie un acord de parteneriat pe 100 de ani cu Marea Britanie, marcând o aprofundare a relațiilor dintre cele două țări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰