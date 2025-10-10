Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, a publicat, pe X, un text în care a dedicat premiul " poporului suferind din Venezuela şi preşedintelui Trump pentru spriijnul său decisiv ".

Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, îi dedică premiul lui Donald Trump - Profimedia

Maria Corina Machado, poreclită "Doamna de Fier a Venezuelei", se ascunde de mai bine de 14 luni şi duce o campanie împotriva liderului Nicolas Maduro. A declarat că este "în stare de șoc" după ce a aflat că a primit vineri Premiul Nobel pentru Pace 2025, potrivit unei înregistrări video trimise de echipa sa agenției AFP.

În vârstă de 58 de ani, ea trăiește ascunsă după alegerile prezidențiale din iulie 2024 pe care opoziția susține că le-a câștigat, dând asigurări că președintele în exercițiu din 2013, Nicolas Maduro, a fraudat scrutinul. "Sunt în stare de șoc!", poate fi auzită Maria Corina Machado spunându-i lui Edmundo Gonzalez Urrutia, care a înlocuit-o în cursa pentru președinție din cauza faptului că a fost declarată ineligibilă. "Ce mai este și asta? Nu reușesc să cred", a adăugat ea. "Suntem în stare de șoc, dar de bucurie", i-a răspuns Edmundo Gonzalez Urrutia, plecat în exil la puțin timp după alegeri.

De altfel, preşedintele Donald Trump a remarcat acţiunile acesteia şi chiar a scris pe reţeaua sa, Truth Social, la începutul anului, despre acestea:

"Activista pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado, și președintele ales Gonzalez exprimă pașnic vocile și VOINȚA poporului venezuelean, sute de mii de oameni demonstrând împotriva regimului. Marea comunitate americană venezueleană din Statele Unite susține în mod covârșitor o Venezuele liberă și m-a susținut cu tărie pe mine. Acești luptători pentru libertate nu ar trebui să fie răniți și TREBUIE să rămână ÎN SIGURANȚĂ și ÎN VIAȚĂ!"