Destrămarea NATO se amână. De la Davos, Donald Trump anunță că a ajuns la un acord cu Mark Rutte, secretarul general al Alianței, în privința Groenlandei. Statele Unite ar urma să primească zone din cea mai mare insulă a lumii. Europenii s-au abținut până acum de la comentarii. Nicușor Dan n-a ajuns la cel mai important eveniment al superputerilor planetei. Tot în Elveția, liderul de la Casa Albă a lansat oficial Consiliul pentru Pace, o organizație care își propune să pună capăt conflictelor globale și este prezidată de el însuși. Un prim proiect va fi transformarea Fâșiei Gaza într-un oraș cu zgârie-nori și resorturi de lux.

"Este o înțelegere de care toată lumea este foarte mulțumită. [...] Este o înțelegere cu adevărat fantastică pentru SUA. Obținem tot ce ne-am dorit, în special securitate națională și internațională reală", a spus președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Trump nu a oferit detalii despre acord, dar jurnaliștii de la The New York Times scriu că planul prevede ca Statele Unite să ocupe porțiuni mici ale Groenlandei. Acolo vor putea construi baze militare pe modelul celor britanice din Cipru. Washingtonul nu va plăti niciun dolar, iar înțelegerea este pe termen nedeterminat.

"Vom avea acces total la Groenlanda. Vom avea acces militar oriunde vrem. […] Vom construi (sistemul de apărare anti-aeriană - n.r.) Golden Dome, ceva uimitor. Va fi de o sută de ori peste ceea ce are Israelul", a adăugat Donald Trump.

Articolul continuă după reclamă

Anunțul a venit după discuția cu șeful NATO, Mark Rutte. Înainte de asta, Vladimir Putin îi sugerase omologului american să cumpere cea mai mare insulă din lume, pe modelul tranzacției dintre Rusia și Statele Unite pentru Alaska.

"Dacă facem o comparație cu prețul plătit de Statele Unite pentru Alaska, atunci prețul pentru Groenlanda ar fi fost la acea vreme de aproximativ 200 - 250 de milioane de dolari. [...] Dacă facem o comparație cu prețul aurului la acea vreme, suma ar fi mai mare, probabil aproape de 1 miliard de dolari americani. Dar cred că Statele Unite își pot permite această cifră", a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin.

"Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie", a spus Donald Trump.

După ce a renunțat la anexarea teritoriului danez, Trump a întins ramura de măslin și către Europa - a anulat taxele vamale pe care urma să le impună de la 1 februarie. În Statele Unite, bursele au urcat imediat.

Anunțul a fost primit însă cu scepticism la Copenhaga.

Locuitorii Groenlandei au început să-și facă provizii

Locuitorii Groenlandei au început să facă provizii de mâncare și băutură, la sfatul autorităților. Șefa guvernului danez a făcut însă un apel la calm.

"Nu a existat nicio negociere cu NATO ieri despre suveranitatea noastră. [...] Nu intenționăm să abandonăm principiile fundamentale ale democrației și politicii", a spus premierul Danemarcei, Mette Frederiksen.

Astăzi, președintele american a lansat oficial Consiliul pentru Pace, o organizație gândită inițial pentru Fâșia Gaza, dar care își propune acum să gestioneze toate conflictele la nivel global. Lideri și reprezentanți din 19 țări au semnat documentul și au devenit membri fondatori în schimbul unei taxe de un miliard de dolari. Potrivit Reuters, multe state au acceptat pentru a nu-și atrage furia lui Donald Trump. Din Uniunea Europeană, doar Bulgaria și Ungaria au acceptat invitația. Parisul, Londra și alte capitale au amânat un răspuns sau au refuzat, de teamă că noua structură va încerca să înlocuiască Organizația Națiunilor Unite sau pentru a nu sta la aceeași masă cu Vladimir Putin.

"Acest Consiliu are șansa de a fi unul dintre cele mai importante organisme create vreodată și este o enormă onoare pentru mine să fiu președintele său. [...] Vom avea pace în lume! Și ce moștenire ar fi asta pentru noi toți!" a spus Donald Trump.

La eveniment, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a prezentat viziunea americană pentru Gaza – clădiri futuriste pe malul mării, căi ferate de mare viteză și slujbe pentru populația palestiniană. Imaginile contrastează cu realitatea de acum din Gaza. Enclava a fost transformată într-un morman de moloz, în care aproape două milioane de oameni locuiesc în corturi și supraviețuiesc doar datorită ajutoarelor externe. Prezent și el la Davos, președintele israelian nu a participat la lansarea Consiliului.

Zelenski, întâlnire cu Trump în Elveţia

În Elveția, Trump a avut o întâlnire și cu Volodimir Zelenski, care a zburat special pentru această discuție.

Donald Trump: Întâlnirea cu președintele Zelenski a fost bună. Vom vedea cum se va termina.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru președintele Putin?

Donald Trump: Războiul trebuie să se încheie.

Președintele ucrainean a confirmat că documentul privind garanțiile de securitate este ca și semnat și a criticat reacția Europei la marile crize.

"Europei îi place să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri astăzi, măsuri care definesc ce fel de viitor vom avea. […] De ce președintele Trump poate să oprească petrolierele din flota-fantomă și să confiște petrolul, dar Europa nu o face?" a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Oamenii lui Trump provoacă și ei tensiuni. Șefa Băncii Centrale Europene a părăsit un dineu după ce secretarul american al Comerțului a criticat Uniunea Europeană. În această seară, liderii europeni se reunesc la Bruxelles pentru a decide un răspuns la pretențiile președintelui american legate de Groenlanda.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰