Ce a negociat de fapt Trump cu Rutte despre Groenlanda? Europenii avertizaţi să nu se bucure prea repede

NATO a transmis joi, într-un comunicat de presă, că Mark Rutte nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în discuțiile cu Donald Trump despre Groenlanda. Deși liderul american pare că a dat înapoi, incertitudinile rămân în continuare. Şeful NATO l-a lăudat iar azi pe preşedintele american. "Este liderul lumii libere și face exact ceea ce mi-aș dori să facă un lider al lumii libere".

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul discuțiilor de miercuri despre Groenlanda cu președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Allison Hart. "Secretarul general nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul întâlnirii sale de la Davos cu președintele SUA", a spus Hart, fără a oferi alte detalii.

Mark Rutte declarase anterior pentru postul american de televiziune Fox News că problema suveranității Groenlandei nu a fost abordată în timpul discuțiilor sale cu Donald Trump. Întrebat dacă Groenlanda va rămâne sub suveranitatea daneză în cadrul viitorului acord, el a răspuns că problema "nu a fost abordată în cursul acestor discuții cu președintele american". "El este concentrat pe ceea ce trebuie să facem pentru a proteja această imensă regiune arctică, unde au loc schimbări, unde chinezii și rușii sunt din ce în ce mai activi", a adăugat Rutte.

Potrivit NYT, Politico și Telegraph, planul agreat de Trump și Rutte încă mai are nevoie de aprobarea Danemarcei și a UE. Acesta prevede baze americane în Groenlanda, după modelul celor două britanice din Cipru. Americanii ar dori însă să exploateze minerale, fără a fi nevoiți să solicite permisiunea Danemarcei sau a guvernului local.

Anunţul lui Trump, întâmpinat cu scepticism

Deși pare că Donald Trump a dat înapoi brusc și nu mai este dispus să folosească tarifele ca armă pentru a prelua Groenlanda, spre ușurarea europenilor, rămâne în continuare neclar dacă s-a încheiat sau nu conflictul care risca să producă cea mai gravă ruptură în relațiile transatlantice din ultimele decenii, explică Reuters.

După săptămâni de amenințări, Trump a anunțat aseară târziu că a renunțat să mai impună tarife țărilor care i se opun și a exclus folosirea forței, sugerând un acord de principiu privind Groenlanda. Ambiția lui Trump de a anexa Groenlanda, încălcând suveranitatea Danemarcei, membru NATO, a amenințat să destrame alianța care a stat la baza securității Occidentului de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial și să reaprindă un război comercial cu Europa.

În ciuda anunțului că Trump renunță la folosirea forței şi tarifelor pentru a prelua Groenlanda, localnicii nu l-au crezut. Un locuitor din capitala Nuuk a reacţionat pentru AFP, spunând că "Trump minte".

După ce s-a întâlnit la Davos cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a declarat că ar putea exista un acord pentru a amplasa un sistem de apărare antirachetă și de a avea acces la minerale importante. Trump insistă că blochează astfel ambițiile Rusiei și Chinei în zona Arctică. Bursele europene au reacționat pozitiv. Însă nu este încă clar ce fel de acord s-a discutat.

Rutte a dat asigurări că nu au discutat dacă Groenlanda va rămâne sub control danez. El a declarat joi la Davos că discuțiile au vizat modul în care NATO ar trebui să apere cel mai bine zona arctică împotriva Rusiei și Chinei. "Un rezultat al discuției de ieri este că trebuie să ne asigurăm că, în ceea ce privește Groenlanda, în special, chinezii și rușii nu vor avea acces economic sau militar acolo", a spus Rutte.

"Îl poți crede întotdeauna pe cuvânt pe Donald Trump. De aceea cred cu adevărat că suntem foarte norocoși să-l avem. Și îl felicit pentru conducerea sa. Este liderul lumii libere și face exact ceea ce mi-aș dori să facă un lider al lumii libere. Și știam că va face asta, pentru că îl cunoșteam din primul său mandat, când eram prim-ministru. De atunci eram impresionat de ceea ce făcea. Iar acum o face din nou, salvând NATO la summitul de la Haga. Și acum, practic, se asigură că, în mod colectiv, ca NATO, vom garanta siguranța în Arctica", a continuat Rutte laudele la adresa lui Trump.

Europenii avertizaţi să nu se bucure prea repede

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că Danemarca și Groenlanda vor continua să discute cu SUA, atâta timp cât este respectată integritatea teritorială a țării. Iar ministrul apărării, Troels Lund Poulsen, a transmis că Danemarca are o "linie roșie" clară: țara nu va ceda suveranitatea asupra Groenlandei. "După întâlnirea de miercuri dintre secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Donald Trump, suntem într-un loc mult mai bun astăzi decât ieri. Sunt foarte mulțumit de asta", a scris el pe platforma X.

Vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil, a avertizat totuși ca europenii să nu se bucure prea repede. "Este bine că există dialog, dar trebuie să așteptăm puțin și să nu ne facem speranțe mari prea devreme", a spus el la televiziunea germană ZDF, miercuri seara.

Aseară, președintele Vladimir Putin a abordat pentru prima dată subiectul spunând că nu este treaba Moscovei cine controlează Groenlanda. Iar ministrul de externe Serghei Lavrov a sugerat că Groenlanda este pentru SUA ceea ce este Crimeea pentru Rusia. La rândul său, Ministerul de Externe al Chinei a transmis joi că "așa-zisa amenințare a Chinei" în Groenlanda este nefondată.

Merz: Să nu renunțăm la NATO

Încercarea lui Trump de a obține Groenlanda a amenințat să lanseze un război comercial cu Europa, ceea ce a tulburat piețele și a determinat Uniunea Europeană să amenințe cu represalii. De asemenea, existau îngrijorări că disputa privind Groenlanda ar putea provoca o ruptură gravă în cadrul NATO, într-un moment în care Ucraina și aliații săi au nevoie de sprijinul SUA pentru a încheia războiul cu Rusia.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat la Davos decizia lui Trump, afirmând că țările nu ar trebui să renunțe la NATO. "În ciuda frustrărilor și furiei din ultimele luni, să nu ne grăbim să abandonăm parteneriatul transatlantic", a spus el.

