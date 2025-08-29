Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse ameninţă Austria că va fi aspru încercată dacă îndrăzneşte să adere la NATO. Dmitri Medvedev afirmă că, dacă oficialii din Viena vor merge mai departe cu planurile lor, vor fi consideraţi o ameninţare, precum cei din Suedia şi Finlanda.

Fostul preşedinte rus a mers şi mai departe în postarea sa pe reţeaua VKontakte şi a declarat că, dacă Austria intră în NATO, ar putea deveni o ţintă a avioanelor militare ale Rusiei.

Aderarea Austriei la NATO, un interes major pentru Europa

Aderarea Austriei la Alianţa Nord-Atlantică este de interes major pentru România și întreaga Europă. Schimbarea de paradigmă, din neutralitate, ar putea avea consecințe asupra relațiilor bilaterale și asupra poziționării Vienei față de Moscova.

Ministra austriacă de Externe a dat primele semnale că neutralitatea consacrată constituţional Austriei, care a fost elementul-cheie al politicii ţării timp de aproape şapte decenii, nu protejează ţara, mai ales în actualul context geo-politic.

