Taylor Swift a donat de Sărbători peste 2 milioane de dolari pentru diverse organizaţii caritabile

Taylor Swift şi-a deschis inima şi portofelul, semnând cecuri de şapte cifre pentru organizaţii caritabile care luptă împotriva foametei, bolilor cardiovasculare şi dificultăţilor colegilor artişti, au anunţat organizaţiile non-profit, potrivit NBC News.

Cântăreaţa a donat 1 milion de dolari organizaţiei Feeding America, încă 1 milion de dolari American Heart Association şi a făcut o „donaţie generoasă” către MusiCares, academia de înregistrări, potrivit declaraţiilor separate făcute marţi de aceste organizaţii caritabile.

„Rămânem «Fearless» în angajamentul nostru neîncetat de a preveni bolile de inimă” şi de a ajuta americanii să trăiască mai mult, a transmis într-un comunicat organizaţia AHA.

Donaţia lui Swift către American Heart Association a avut în mod evident o legătură personală, întrucât tatăl ei, Scott Swift, a suferit o operaţie de bypass cvintuplu în luna iunie.

„Contribuţia lui Taylor permite avansarea cercetării ştiinţifice în curs, eforturi mai puternice de prevenire şi tratament şi acces extins la îngrijiri medicale vitale pentru fiecare comunitate”, a declarat grupul, potrivit News.

Claire Babineaux-Fontenot, CEO al Feeding America, a declarat că grupul său este „incredibil de recunoscător” pentru sprijinul lui Swift.

„În această perioadă de sărbători, sprijinul ei continuu ne reaminteşte cu putere ce se poate realiza când ne unim pentru a pune capăt foametei”, a declarat ea într-un comunicat. Iar miercuri, Academia de Muzică Country a declarat că este „încântată să beneficieze de incredibila generozitate a lui Taylor Swift”.

Donaţia artistei, care a câştigat de două ori titlul de „Entertainer of the Year” al ACM, va fi folosită pentru campania ACM Lifting Lives, care vine în ajutorul muzicienilor afectaţi de dificultăţile economice cauzate de problemele de sănătate, a precizat academia.

Fanii lui Swift au fost, de asemenea, în spiritul generozităţii în acest sezon de sărbători, făcând donaţii pentru iniţiativele legate de Taylor. În cadrul recentei sale serii de documentare „The End of an Era”, dansatorul preferat al fanilor, Kameron Saunders, a dezvăluit că, atunci când a fost invitat pentru prima dată la audiţia pentru „Eras Tour” al lui Swift, nu avea bani pentru a călători.

El i-a cerut ajutorul fratelui său, jucătorul din NFL Khalen Saunders, pentru a cumpăra biletul de avion, iar acesta i-a făcut pe plac, potrivit lui Kam.

Khalen Saunders a glumit recent că fanii lui Swift i-au mulţumit pentru că şi-a susţinut fratele, dar „nimeni nu m-a întrebat ce vreau de Crăciun”.

Fanii lui Swift au răspuns inundând organizaţia caritabilă a jucătorului, Original Element, care promovează sportul pentru toate grupurile, cum ar fi tinerii LGBTQ+, cu donaţii de 13 dolari (numărul norocos al lui Taylor).

„Vă mulţumesc foarte mult”, a scris Khalen Saunders. „Sunt cu adevărat recunoscător pentru acest sprijin. Vă asigur că fiecare dintre aceşti dolari va fi reinvestit în comunitate!”

