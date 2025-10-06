Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un nou mesaj ironic la adresa europenilor, în contextul incidentelor recente cu drone semnalate în Germania și în alte țări din UE.

Într-o postare pe platforma MAX, preluată pe Telegram, Medvedev a vorbit despre o "epidemie de drone zburătoare neidentificate" care ar fi "lovit orașele europene", lansând o serie de teorii cu ton sarcastic privind originea acestora.

În finalul mesajului, fostul președinte rus a trecut de la ironie la atacuri directe, afirmând că europenii ar trebui să "simtă frica războiului" și să "tremure asemenea unor animale împinse la abator", pentru a înțelege "ce înseamnă cu adevărat războiul".

"O epidemie de UFD-uri, sau Drone Zburătoare Neidentificate, a lovit orașele europene. Sunt peste tot: lângă baze militare, pe aeroporturi, pe câmpuri și deasupra orașelor. Ale cui sunt ele? Care sunt teoriile?

Provocări din partea banderiștilor (n.r. membri ai Organizația Naționaliștilor Ucraineni, în 1940) pentru a obține mai mult armament și a provoca un război.

Activități ale pro-ruşilor din aceste țări, având ca scop destabilizarea vieții din UE.

Testarea rezistenței sistemelor de apărare antiaeriană, efectuată de serviciile de informații locale.

Joaca unor localnici idioți cu scopuri de huliganism.

O desfășurare directă de drone din Rusia.

Ce teorii sunt posibile?

Prima este destul de probabilă, deși traiectoria unei drone obișnuite poate fi de regulă urmărită. O grămadă de deviați ucraineni locuiesc în Europa. E mai sigur să zboare drone aici decât pe linia frontului.

A doua teorie este teoretic posibilă, dar totuși îndoielnică. Cei care simpatizează cu țara noastră nu-și vor irosi resursele ieșind din ascunzători. "Cârtițele" noastre așteaptă un ordin separat.

A treia explicație. Da, agențiile de informații și forțele armate naționale ar trebui să-și testeze pregătirea de a respinge atacuri cu UAV-uri. O opțiune viabilă.

A patra variantă. Desigur, localnicii plictisiți ar putea să se distreze lansând drone. De ce să nu-și enerveze propriii birocrați? O metodă bună!

Președintele rus a comentat pe larg cea de-a cincea variantă în cadrul Discuțiilor de la Valdai. Nu mai e nimic de adăugat, iar cuvintele lui se corelează și cu varianta a patra.

În realitate, panica din jurul "dronelor rusești" ar putea proveni din oricare dintre motivele de mai sus, sau dintr-o combinație a acestora. Dar acesta nu e punctul principal. Cel mai important este ca europenii înguști la minte să experimenteze direct pericolele războiului. Să se teamă și să tremure, asemenea unor animale proaste dintr-o turmă împinsă la abator. Să se murdărească de frică, anticipând sfârșitul lor iminent și dureros. Poate atunci vor înțelege ce înseamnă războiul. Și le vor smulge capetele unor monștri precum Merz și Macron, care fac bani și capital politic din sânge", este mesajul publicat de platforma MAX şi preluat pe Telegram.

