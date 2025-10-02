Merz și Orban, schimb tensionat în timpul discuțiilor despre sprijinul pentru Ucraina şi securitatea UE

Friedrich Merz și Viktor Orban au avut un schimb tensionat în timpul discuțiilor despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea europeană. Premierul ungar a denunțat " propunerile pro-război ", în timp ce liderii europeni și-au exprimat frustrarea tot mai mare față de pozițiile pro-ruse ale Budapestei.

Cancelarul german Friedrich Merz l-a mustrat pe premierul ungar Viktor Orban pentru că a perturbat discuțiile privind nevoile de securitate ale UE în cadrul reuniunii informale de la Copenhaga, a relatat joi Bloomberg, citat de MEDIAFAX.

Potrivit Bloomberg, conflictul dintre cei doi lideri a izbucnit miercuri, în timpul discuțiilor privind strategia UE de apărare împotriva amenințării ruse și sprijinul acordat Ucrainei.

Orban, tot mai izolat în UE

Disputa raportată subliniază frustrarea crescândă a UE față de Budapesta.

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, este unul dintre cei mai prietenoși lideri europeni cu Kremlinul. El a blocat în repetate rânduri sancțiunile și ajutorul acordat Ucrainei și se opune aderării Kievului la UE, potrivit The Kyiv Independent.

Într-o postare după prima zi a summitului, Orban a descris situația ca fiind "foarte gravă", afirmând că "sunt pe masă propuneri pro-război".

La summit, liderii UE au blocat un plan de împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, legat de activele rusești înghețate, deoarece Belgia s-a opus ferm, iar Franța și Luxemburgul au ridicat probleme juridice.

Ca răspuns la remarca lui Orban, premierul polonez Donald Tusk a spus că Rusia a început războiul împotriva Ucrainei, adăugând că "într-un astfel de moment, singura întrebare este de partea cui ești".

Pe tot parcursul războiului, Orban a repetat în mod constant discursuri pro-ruse, afirmând recent că Ucraina "nu este un stat suveran".

