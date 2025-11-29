Președintele american Donald Trump a lansat sâmbătă un mesaj cu ton amenințător pe platforma Truth Social, cerând "închiderea în întregime" a spațiului aerian din jurul Venezuelei. Avertismentul este adresat piloților, companiilor aeriene și traficanților de droguri, în contextul intensificării prezenței militare a SUA în zona Caraibelor.

Mesaj amenințător al lui Donald Trump: "Închideți spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei" - Profimedia

"Către toate companiile aeriene, piloți, traficanți de droguri și persoane, vă rugăm să luați în considerare închiderea în întregime a spațiului aerian de deasupra și din jurul Venezuelei. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump", scrie în mesajul semnat de președintele american, potrivit Mediafax.

Începând din luna august, Washingtonul are o prezență militară semnificativă în Caraibe, justificată prin lupta cu traficanții de droguri. În zonă a ajuns și cel mai mare portavion din lume. De asemenea, un contingent de pușcași marini americani a efectuat exerciții în Trinidad și Tobago în perioada 16-21 noiembrie, iar unii au rămas în arhipelagul aflat foarte aproape de coasta Venezuelei.

"În Tobago, există pușcași marini americani care ne ajută cu aeroportul. Planul de acolo implică pista, drumul și radarul. Ne vor ajuta să ne îmbunătățim supravegherea și informațiile radar pentru traficanții de droguri din apele noastre și din afara acestora", a spus Kamla Persad-Bissessar, prim-ministrul din Trinidad și Tobago.

Articolul continuă după reclamă

Explicațiile premierului din Trinidad și Tobago au stârnit întrebări din partea localnicilor. Administrația locală din Tobago, a doua insulă ca mărime a țării care găzduiește plaje și numeroase activități turistice, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la investițiile în infrastructura militară. Șeful administrației locale a solicitat detalii complete despre ceea ce urmează să fie instalat în Tobago. El a invocat poziția neutră a Tobago și a obținut promisiunea unei întâlniri în care vor fi discutate toate problemele enumerate.

Prezența militară SUA în zonă are scopul de a combate traficul de droguri

La sfârșitul lunii octombrie, în Trinidad și Tobago a ajuns nava de război americană USS Gravely.

Kamla Persad-Bissessar, o susținătoare ferventă a lui Donald Trump, a făcut în repetate rânduri declarații ostile guvernului venezuelean, subliniind în același timp că Washingtonul nu a cerut niciodată permisiunea de a utiliza arhipelagul pentru a lansa atacuri împotriva Venezuelei.

Oficial, prezența militară SUA în zonă are scopul de a combate traficul de droguri. Totuși, Venezuelă o vede drept o amenințare. Totodată, se vorbește despre o operațiune care vizează înlăturarea președintelui Nicolás Maduro de la putere și confiscarea vastelor rezerve de petrol ale țării.

Cooperarea militară dintre Trinidad Tobago și Statele Unite a generat furia Venezuelei, ducând la anularea acordurilor privind gazele dintre cele două țări. Tensiunea a crescut și mai mult după ce Guvernul Grenadei, o altă insulă din zonă, a anunțat că a primit o solicitare din partea SUA de a instala un radar pe teritoriul său.

Din septembrie, forțele americane au atacat peste 20 de nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor și Pacificul de Est. Cel puțin 83 de oameni au murit „Probabil ați observat că oamenii nu mai vor să livreze (droguri) pe mare și vom începe să-i oprim și pe uscat”, a afirmat președintele SUA în timpul unui discurs televizat de Ziua Recunoștinței.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰