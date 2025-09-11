Video Meta și TikTok câștigă procesul împotriva taxelor tech impuse de UE. Autorităţile, obligate să recalculeze
Compania Meta și platforma TikTok au câştigat o contestaţie cu privire la modul în care autoritățile de reglementare din UE au calculat o taxă de supraveghere impusă gigantilor social media.
Taxa reprezenta 0,05% din venitul lor net anual mondial, iar suma era destinată acoperirii costurilor de monitorizare a celor două entităţi, pentru a se vedea dacă respectă Legea cu privire serviciile digitale.
Cuantumul taxei fusese stabilit în funcţie de numărul mediu de utilizatori activi lunar, însă Meta şi TikTok au reclamat faptul că metodologia a fost defectuoasă şi au rezultat taxe disproporţionate. Tribunalul General din Luxemburg le-a dat dreptate şi a acordat Uniunii Europene un an la dispoziţie pentru a stabili o altă metodologie de calcul.
Totuşi, Meta şi TikTOk nu vor primi, pentru moment, o rambursare a taxelor plătite în 2023.
S-ar putea întâmpla odată cu apariţia noilor reguli de stabilire a cuantumului taxei de supraveghere. UE spune ca nimic nu se schimba, doar trebuie reglate niște proceduri birocratice.
