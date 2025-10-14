MI5 lansează un avertisment pentru politicienii britanici: "Sunteţi ţinta spionajului rus şi chinez"

Agenţia britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public adresat membrilor parlamentului, prin care îi informează că sunt vizaţi de spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării.

Avertismentul vine la o săptămână după ce procurorii au declarat că au fost nevoiţi să renunţe la procesul a doi britanici acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei asupra membrilor parlamentului, deoarece guvernul britanic nu a furnizat dovezi care să demonstreze că Beijingul reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale, conform Reuters.

MI5 a avertizat politicienii şi personalul acestora să fie atenţi la spioni care încearcă să obţină informaţii de la ei prin şantaj sau atacuri de phishing, cultivând relaţii pe termen lung şi profunde cu ei sau făcând donaţii pentru a le influenţa deciziile.

MI5 a îndemnat politicienii să "ţină evidenţa interacţiunilor sociale ciudate", inclusiv cererile frecvente de întâlniri private, şi să fie atenţi dacă există "flattery" (flatare) evidentă.

În comentariul care însoţeşte sfatul adresat membrilor parlamentului, McCallum a spus: "Toţi cei care citesc acest ghid sunt profund preocupaţi de rolul pe care îl joacă în democraţia britanică. Luaţi măsuri astăzi pentru a o proteja – şi pentru a vă proteja pe voi înşivă".

În ianuarie 2022, MI5 a trimis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, susţinând că aceasta era "implicată în activităţi de interferenţă politică" în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez. Avertismentul a fost distribuit parlamentarilor de către preşedintele Camerei Comunelor, care a declarat că MI5 a descoperit că Lee "a facilitat donaţii financiare către parlamentari în funcţie şi aspiranţi la funcţia de parlamentar în numele unor cetăţeni străini cu sediul în Hong Kong şi China".

Lee a dat ulterior în judecată MI5 în încercarea de a-şi reabilita numele, dar a pierdut procesul.

Deşi premierul britanic Keir Starmer a încercat să dezgheţe relaţiile cu China de la preluarea mandatului, anul trecut, Londra şi Beijingul şi-au adresat în repetate rânduri acuzaţii de spionaj, serviciile de securitate britanice avertizând asupra încercărilor Chinei de a se infiltra în comunităţile politice şi de afaceri.

În cazul procesului recent abandonat, ambasada Chinei la Londra a declarat într-un comunicat: "Am subliniat încă de la început că acuzaţia potrivit căreia China ar fi instruit persoanele britanice relevante să <fure informaţii secrete britanice> este în întregime fabricată şi reprezintă o calomnie răuvoitoare, pe care o respingem cu fermitate".

