Fanii lui Michael Jackson au devorat primul trailer al filmului despre viaţa super-starului! Peste patru milioane de vizualizări în 24 de ore! Pe de altă parte, o televiziune britanică va prezenta un mini-documentar care reaprinde acuzaţiile de pedofilie.

Filmul Michael va fi lansat în aprilie, la un deceniu şi jumătate după moartea Regelui Pop, iar în rolul principal joacă Jaafar Jackson, nepotul super-starului. Producţia include cele mai importante momente din cariera lui Michael Jackson plus 30 de hituri.

Regizorul a promis că filmul va umaniza, dar nu va idealiza viaţa lui Michael Jackson. Trailerul a apărut în acelaşi timp cu publicarea unor noi înregistrări în care Regele muzicii Pop vorbea despre pasiunea lui pentru copii, care i-a adus şi acuzaţii de abuz sexual.

O nouă înregistrare secretă cu superstarul

"M-aş sinucide dacă mi-ai spune acum: "Michael, nu mai poţi vedea vreodată un copil". Îţi jur, aş face-o. Pentru că nu mai am pentru ce să trăiesc", declara Michael Jackson.

Înregistrările aparţin unui rabin, fostul consilier spiritual al super-starului, care contrazice, însă, acuzaţiile de pedofilie.

"L-am cunosut mai bine decât oricine. Nu cred că Michael avea vreun fel de interes sexual în privinţa copiilor. Asta nu înseamnă că nu făcea lucruri care sunt imorale sau amorale, cum ar fi să dormi într-un pat cu un copil care nu este al tău. Dar Michael a ales lumea copiilor pentru că o vedea pe a noastră, a adulţilor, drept coruptă", a declarat Shmuley Boteach, rabin.

Înregistrările fac parte dintr-un documentar despre procesul din 2005, în care Michael a fost acuzat că abuza sexual copii. Deşi găsit nevinovat, scandalul a pus capăt carierei lui.

