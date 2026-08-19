Mihailo Fedorov, fostul ministru ucrainean al Apărării, cere organizarea de alegeri pe timp de război

Fostul ministru al apărării ucrainean Mihailo Fedorov a cerut organizarea de alegeri în ciuda războiului în desfăşurare cu Rusia, la mai puţin de o lună de la demiterea sa, conform unui mesaj video pe care l-a postat online marţi, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Mihailo Fedorov, fostul ministru ucrainean al Apărării, cere cere organizarea de alegeri pe timp de război - Profimedia

"Democraţia nu trebuie să fie ostatică a Rusiei. Luptăm tocmai pentru că vrem să fim un stat european liber", a spus Fedorov în mesajul video, postat pe YouTube. Statul trebuie să găsească un "mecanism legal, sigur şi realist" pentru organizarea unui vot în ciuda războiului în desfăşurare, a precizat el. Apelul lui Fedorov este prima astfel de solicitare din partea unei personalităţi politice importante din Ucraina de când Rusia şi-a lansat invazia pe scară largă în 2022.

Fedorov a condamnat corupţia oficială, despre care a spus că afectează efortul de război al Ucrainei

Fedorov a fost demis după mai puţin de şase luni din funcţia de ministru al apărării, ca parte a unei remanieri guvernamentale. Înainte de aceasta, a condus Ministerul Transformării Digitale, nou creat în 2019. Demiterea sa a provocat demonstraţii - în principal ale tinerilor - care cereau revenirea sa la portofoliul apărării. Marţi, preşedintele Volodimir Zelenski a înaintat parlamentului candidatura ministrului interimar al apărării, Evgheni Hmara, pentru acest post. Mesajul video al lui Fedorov este perceput în principal ca un răspuns la această nominalizare.

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În ceea ce a părut a fi o provocare deschisă la adresa lui Zelenski, Fedorov a declarat că Ucraina se confruntă cu o "criză sistemică de guvernare". "Vechiul sistem trăieşte prea des după propriile reguli. Se protejează singur. Se teme de schimbare", a spus el. Fără a oferi nume, Fedorov a condamnat corupţia oficială, despre care a spus că afectează efortul de război al Ucrainei.

Fostul ministru a declarat recent că este de părere că reforma sa privind procesele de achiziţii publice ale Ministerului Apărării, responsabile pentru achiziţionarea de echipamente în valoare de miliarde de dolari, a contribuit la demiterea sa. Creşterea popularităţii lui Fedorov a fost considerată unul dintre motivele demiterii sale. La 35 de ani, el a atins şi vârsta minimă cerută de Constituţie pentru a candida la preşedinţie.

Conform legislaţiei actuale privind Legea Marţială, alegerile sunt interzise. Cu toate acestea, legea poate fi modificată cu majoritate simplă. Alegerile parlamentare, însă, necesită un amendament constituţional - care este exclus în temeiul Legii Marţiale actuale. Alegerile prezidenţiale, parlamentare şi municipale regulate nu au avut loc din cauza războiului. Ucraina se apără împotriva unei invazii ruseşti la scară largă de aproape patru ani şi jumătate.