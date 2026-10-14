Nina Hamer a lăsat Germania în urmă cu trei ani pentru Danemarca. Astăzi, ea susține că viața acolo este mai liniștită, mai puțin competitivă și că echilibrul dintre viața profesională și cea personală nu este doar un slogan. Ea explică de ce danezilor nu le place să se laude cu banii lor și care este secretul liniștii lor sufletești.

S-a mutat în Danemarca pentru o casă, dar a descoperit mult mai mult. Ce spune după 3 ani de viață acolo - Instagram

"Sincer, aici totul funcționează mai bine decât în Germania. Echilibrul dintre viața profesională și cea personală, politicile de integrare și migrație, faptul că proprietățile imobiliare sunt încă accesibile, aprecierea mai mare acordată familiei, prietenilor și relațiilor interumane. Aici nu există o cursă permanentă pentru succes. În plus, este și natura: pur și simplu, ai mai mult spațiu să respiri. Acum trăim într-o țară situată între oceane, ceea ce, desigur, face viața de zi cu zi mult mai plăcută. Într-adevăr, multe lucruri funcționează mai bine aici decât în Germania", povestește Nina Hamer.

Cum a ajuns să se mute din Germania în Danemarca

Mutarea în Danemarca nu a fost, inițial, un plan bine stabilit. Decizia a venit în urma unor vizite la familia soțului său, Eike, originar din Flensburg. Părinții acestuia se stabiliseră deja în Danemarca, iar experiența vizitelor i-a convins pe cei doi că și-ar putea construi un viitor acolo.

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"Sincer, nici măcar nu plănuisem să mă mut în Danemarca. Totul s-a întâmplat din mai multe motive. În primul rând, soțul meu, Eike, este din Flensburg, iar părinții lui se mutaseră deja în Danemarca. I-am vizitat acolo și ne-a plăcut foarte mult", își amintește femeia.

Un argument decisiv a fost posibilitatea de a cumpăra o locuință. Nina spune că, spre deosebire de Germania, în Danemarca își puteau permite încă o casă individuală: "Mai presus de toate, însă, am observat că aici încă ne puteam permite o casă individuală. Așa că am luat destul de repede decizia de a cumpăra una și, în același timp, de a ne muta în Danemarca, deoarece legea permite cumpărarea unei case doar persoanelor care se mută efectiv aici".

Totul s-a desfășurat într-un ritm rapid. De la momentul în care au luat decizia și până când s-au instalat în noua locuință au trecut doar șase luni.

"Întregul proces, de la luarea deciziei până la mutare, a durat șase luni", spune Nina.

Începutul nu a fost însă lipsit de dificultăți, mai ales din punct de vedere profesional. Femeia ar fi trebuit să continue să lucreze de la distanță pentru compania la care era angajată în Germania, dar planurile au fost date peste cap după ce a fost concediată.

"Situația profesională a fost puțin dificilă pentru mine. Inițial, trebuia să continui să lucrez de la distanță pentru angajatorul meu de atunci, din Germania, dar am fost concediată și, multă vreme, ne-a lipsit al doilea venit. Acum lucrez cu jumătate de normă, ca angajată, în Nordfriesland, iar în paralel îmi dezvolt propria afacere online în domeniul marketingului afiliat, care merge din ce în ce mai bine", explică ea.

În ceea ce privește formalitățile necesare pentru stabilirea în Danemarca, Nina susține că procesul a fost simplu. După cumpărarea casei, ea și soțul său au mers la autoritățile pentru imigrare, unde s-au înregistrat și au prezentat contractele de muncă: "Da, este într-adevăr foarte simplu. Am cumpărat casa, am mers la biroul pentru imigrări, ne-am înregistrat și a trebuit să prezentăm contractele de muncă"

Potrivit femeii, persoanele care nu au un contract de muncă trebuie să dovedească faptul că dispun de resurse financiare suficiente pentru a se întreține în primul an.

"Dacă nu ai un contract de muncă, trebuie să ai în cont 12.000 de euro pentru fiecare adult și 6.000 de euro pentru fiecare copil, astfel încât să te poți întreține în primul an. În rest, dacă nu ai probleme cu legea și nu creezi probleme aici, te poți stabili destul de repede", afirmă aceasta.

"Învățarea limbii este esențială". Cum s-a integrat în comunitatea daneză

Nina spune că a fost primită cu multă căldură în Danemarca, însă consideră că integrarea a depins și de eforturile pe care ea și soțul său le-au făcut pentru a cunoaște comunitatea locală. Unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut a fost să se înscrie la cursuri de limbă daneză, despre care spune că sunt finanțate de stat timp de cinci ani.

"Trebuie să recunosc că am fost primiți foarte călduros. Dar trebuie să spun și că am depus eforturi serioase pentru a ne integra. Ne-am înscris imediat la un curs de limbă, care este finanțat de stat timp de cinci ani", povesteşte ea, potrivit Onet.

Animalele de companie au avut, de asemenea, un rol important în acomodarea cu noua viață. Plimbările cu câinele au devenit o ocazie de a intra în contact cu vecinii, iar pasiunea pentru cai i-a ajutat să participe la activitățile comunității: "În plus, animalele ne-au ajutat foarte mult să ne acomodăm. De exemplu, în timpul plimbărilor cu câinele am intrat imediat în contact cu vecinii danezi"

Familia are și un cal, iar acest lucru le-a oferit posibilitatea de a participa la ringridning, un sport tradițional foarte popular în regiune.

"Avem și un cal, iar aici ringridning este un sport național, așa că am început să participăm și noi. Am luat parte la festivalul orașului și am ajutat la strângerea standurilor. Datorită acestor lucruri, totul a evoluat foarte repede", spune ea.

În timp, cei doi și-au făcut și prieteni danezi. Nina atrage însă atenția că acest lucru nu se întâmplă automat și că localnicii pot fi destul de rezervați când vine vorba despre acceptarea unor persoane noi în cercul apropiat.

"Da, avem deja câțiva prieteni danezi, tocmai pentru că am depus eforturi mari să ne integrăm. Există și germani care se mută aici, dar care nu se asimilează deloc și nu ajung să-i cunoască pe localnici"

Din experiența sa, relațiile de prietenie se construiesc mai greu decât în Germania, iar răbdarea este esențială.

"Danezii sunt, prin natura lor, mai degrabă rezervați, concentrați asupra familiei și a prietenilor apropiați; rareori acceptă pe cineva nou în cercul lor. Trebuie să ai mult tact și răbdare. Uneori este nevoie de ani pentru a-ți face prieteni adevărați aici", povestește Nina.

O provocare importantă rămâne limba daneză

Deși urmează cursuri de trei ani și spune că poate citi și înțelege destul de bine, vorbitul fluent îi pune în continuare probleme.

"Trebuie să recunosc că am destul de multe dificultăți cu limba daneză. Merg la școala de limbi străine deja de trei ani, știu să citesc și înțeleg destul de bine". Situația este complicată și de faptul că locuiește în sudul Danemarcei, unde se vorbește dialectul Sonderjysk. Totuşi, apropierea de granița cu Germania face ca mulți dintre localnici să prefere să discute cu ea în germană. "De multe ori trebuie chiar să îi rog pe oameni să vorbească în daneză cu mine, ca să pot învăța mai bine".

Nina recunoaște că lipsa fluenței o frustrează. Consideră că daneza este o limbă dificilă, atât din cauza pronunției și a ordinii cuvintelor, cât și a diferențelor de sens care pot apărea în funcție de intonație: "Îmi doresc foarte mult acest lucru și mă enervează faptul că încă nu vorbesc fluent. Dar este într-adevăr o limbă dificilă: pronunția, ordinea cuvintelor în propoziție și, în plus, un singur cuvânt poate avea chiar șase sau șapte sensuri, în funcție de intonație. Este ușor să te încurci în cuvinte și, uneori, să faci gafe serioase"

Cu toate acestea, femeia spune că s-a simțit acasă în Danemarca încă de la început și că nu are sentimentul că ar fi o străină. Există totuși momente în care bariera lingvistică o face să se simtă exclusă, mai ales atunci când danezii vorbesc repede sau glumesc între ei.

"Cred că sentimentul de înstrăinare apare atunci când nu stăpânești suficient de bine limba, iar danezii glumesc între ei, vorbesc repede și este greu să ții pasul cu ei. Atunci apare uneori sentimentul de excludere, dar acesta este provocat pur și simplu de bariera lingvistică. Privind realist lucrurile, probabil că nu voi ajunge niciodată să vorbesc la nivelul unui nativ", mărturisește ea.

Ce apreciază la sistemul danez

După trei ani petrecuți în Danemarca, Nina este convinsă că Germania ar avea multe lucruri de învățat de la vecinii săi nordici. Unul dintre aspectele pe care le apreciază cel mai mult este modul în care, în opinia sa, autoritățile daneze gestionează integrarea migranților.

"Îmi vin în minte câteva lucruri. Aici, integrarea migranților funcționează mult mai bine. Se pune un accent deosebit pe învățarea rapidă a limbii, iar acest lucru este valabil pentru toți străinii. Există cursuri de limbă pentru toată lumea, deoarece integrarea este posibilă doar prin intermediul limbii. Este calea către un loc de muncă, către comunitate și către stabilirea unor rădăcini adevărate".

Nina apreciază și modul în care sunt sprijiniți refugiații politici. Potrivit acesteia, autoritățile urmăresc ca persoanele care primesc protecție să își găsească rapid un loc de muncă, în timp ce încălcarea legii poate atrage măsuri severe.

"Și sistemul de sprijin pentru refugiații politici este foarte bine organizat, scopul fiind ca aceștia să își găsească un loc de muncă cât mai repede. Iar dacă cineva încalcă legea, deportarea are loc foarte rapid", susține ea. "Danemarca este, de asemenea, complet digitalizată, ceea ce face viața mult mai ușoară. Dacă vrei să îți înființezi propria companie, poți rezolva totul online. Nu trebuie să mergi la instituții, să tipărești și să trimiți documente"

Inclusiv informațiile și notificările oficiale ajung într-o căsuță poștală digitală.

Echilibrul dintre muncă și viața personală, unul dintre cele mai mari avantaje

Dincolo de administrație și integrare, Nina spune că una dintre cele mai importante diferențe dintre Germania și Danemarca este atitudinea față de muncă. "Un alt aspect este atitudinea față de muncă. Săptămâna de lucru de patru zile este aici o normalitate, iar programele de 40 de ore pe săptămână sunt rare, poate doar în Copenhaga, în companiile internaționale. În rest, nimeni nu lucrează atât de mult".

Femeia susține că, în comparație cu Germania, presiunea profesională este mult mai mică, iar oamenii acordă o importanță deosebită confortului personal.

"Echilibrul dintre viața profesională și cea personală este incomparabil mai bun decât în Germania".

Un rol central îl are, în opinia ei, conceptul danez de hygge, asociat cu atmosfera confortabilă a locuinței, liniștea și timpul petrecut cu cei apropiați. Totuși, viața în Danemarca nu este lipsită de dezavantaje. Unul dintre lucrurile care o nemulțumesc este costul tratamentelor stomatologice. "Un lucru care îmi lipsește aici este faptul că în Danemarca trebuie să plătești integral din propriul buzunar tratamentele stomatologice, cu excepția copiilor de până la 18 ani, pentru care statul finanțează chiar și aparatele dentare".

Potrivit femeii, costurile ridicate îi determină pe unii oameni să renunțe la îngrijirea dentară.

"După această vârstă, însă, trebuie să te descurci singur. Mulți oameni au dinți lipsă pentru că nu își permit tratamentele". În schimb, ea consideră că restul sistemului de sănătate este bine organizat și apreciază faptul că asigurarea medicală este asigurată prin sistemul public.

Ce li se pare ciudat danezilor la germani

După trei ani de viață în Danemarca, Nina a remarcat și diferențe culturale importante între cele două popoare. În opinia sa, danezii sunt surprinși de ritmul de viață al germanilor, de preocuparea lor pentru muncă și de dorința de a face totul perfect:"Cred că îi surprind dependența noastră de muncă, goana permanentă și cât de mult iubim ordinea"

Deși danezii țin și ei la curățenie și la aspectul locuințelor, femeia spune că germanii sunt percepuți ca fiind mult mai perfecționiști:"Și danezii au grijă de ordine, mai ales în grădini, rareori vezi aici case sau grădini neîngrijite. Dar, în ochii lor, noi suntem perfecționiști, iar acest lucru îi amuză puțin. Un alt aspect este că germanii sunt destul de direcți, trec imediat la subiect, iar danezilor nu le place acest lucru"

Această atitudine se reflectă și în relațiile sociale. Vizitele spontane, de exemplu, nu sunt întotdeauna bine primite.

"Nu este potrivit să mergi în vizită neanunțat. Nu treci pe la cineva la o cafea fără să fii invitat, totul este planificat cu atenție. Un lucru care sare în ochi este că în Danemarca oamenii nu se compară cu ceilalți și nu vorbesc prea mult despre bani. Criticile nu sunt exprimate public și nu se vorbește de rău despre alte persoane sau despre anumite lucruri", explică ea.

Mașinile sunt un lux, iar colectarea deșeurilor este dusă la extrem

Printre lucrurile care au surprins-o după mutare se numără prețurile ridicate ale autoturismelor. Nina spune că, în Danemarca, mașinile reprezintă un lux, motiv pentru care multe persoane preferă să păstreze vehicule vechi, chiar dacă acestea nu mai sunt în cea mai bună stare. Și ea, împreună cu soțul său, a ales să cumpere două autoturisme second-hand după mutare.

O altă diferență care i-a atras atenția este sistemul de colectare selectivă a deșeurilor. Deși Germania este cunoscută pentru regulile sale de reciclare, Nina consideră că danezii au dus separarea deșeurilor la un nivel și mai riguros. Femeia povestește că numărul recipientelor și regulile de sortare i se par uneori exagerate: "Am impresia că există șapte recipiente pentru toate tipurile de deșeuri și, pe lângă acestea, un mic tub pentru deodorante și baterii. Totul este separat la maximum, este cu adevărat ciudat"

"Mi-e dor de peisajele variate". Ce îi lipsește din Germania

În ciuda numeroaselor lucruri pe care le apreciază la Danemarca, Nina recunoaște că există aspecte ale vieții din Germania de care îi este dor. Unul dintre ele este atmosfera veselă din Renania, regiune cunoscută pentru carnavaluri și pentru spiritul său festiv.

Vremea este, de asemenea, o provocare. Femeia spune că în Danemarca plouă mai des, iar iernile sunt mult mai întunecate decât cele cu care era obișnuită. Îi lipsesc și peisajele diverse ale Germaniei, de la dealuri și munți până la văile râurilor.

"Îmi lipsește și diversitatea peisajelor - dealurile, munții, văile râurilor. Danemarca este plată, iar pe margini sunt doar dune, plaje și câteva fiorduri. Este pur și simplu o țară de la malul mării"

Cu toate acestea, Nina și soțul său își doresc să rămână în Danemarca pentru tot restul vieții: "Visăm să îmbătrânim aici. Dar totul depinde de situația din lume"

Femeia nu exclude complet posibilitatea unei noi mutări, însă spune că, dacă ar lua-o de la capăt, ar prefera o destinație cu un climat mai blând.

Ce sfaturi are pentru cei care vor să se mute în Danemarca

După trei ani petrecuți în țara nordică, Nina îi sfătuiește pe cei care se gândesc să emigreze să nu ia o asemenea decizie doar pe baza experiențelor din vacanță. În opinia sa, este important ca viitorii locuitori să descopere și partea mai puțin atrăgătoare a vieții în Danemarca, în special condițiile meteorologice din timpul iernii.

"În primul rând, recomand să nu petreacă aici doar două săptămâni într-o casă de vacanță pe timpul verii, ci să vină și pentru trei săptămâni iarna, ca să vadă cum suportă întunericul și vremea."

O astfel de experiență le-ar permite să își dea seama dacă pot face față pe termen lung climei și ritmului de viață.

"Să testeze dacă pot face față acestor condiții pe termen lung, adică să cunoască și părțile mai puțin plăcute ale emigrării". Un alt sfat este să înceapă să învețe limba daneză înainte de mutare. Privind în urmă, Nina spune că acesta este unul dintre lucrurile pe care le-ar face diferit.

"Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș începe să învăț limba daneză încă din Germania, fie la o școală cu cursuri serale, fie printr-un curs online. Merită să te familiarizezi cu daneza cât mai devreme. De asemenea, îi sfătuiesc pe oameni să nu privească această mutare ca pe o fugă din Germania, ci mai degrabă ca pe un pas către ceva nou."

În opinia sa, cei care pleacă doar pentru a scăpa de o situație neplăcută riscă să fie dezamăgiți și în noua țară. Nu în ultimul rând, Nina recomandă o analiză atentă a perspectivelor profesionale și a situației financiare înainte de plecare.

"Și recomand să analizeze de la început situația profesională: ce voi face aici, cum stau lucrurile cu siguranța financiară, dacă măcar unul dintre noi are un venit stabil și suficient de bun pentru a ne putea întreține. În rest, pot spune un singur lucru: merită să încerci, pentru că este o țară minunată. Cine își dorește cu adevărat să își găsească liniștea este în locul potrivit aici", concluzionează Nina Hamer.