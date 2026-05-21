Miliardarul american care cere scutirea de impozit pentru cei cu venituri mici şi medii

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, susţine că americanii cu venituri mici şi medii ar trebui scutiţi complet de impozitul federal pe venit, pe motiv că aceste taxe contribuie nesemnificativ la bugetul federal, relatează CNBC, potrivit News.ro.

"Nu cred că ar trebui să fie 3%. Cred că ar trebui să fie zero", a spus Bezos într-un interviu acordat CNBC, referindu-se la ponderea impozitelor plătite de contribuabilii americani cu venituri situate în jumătatea inferioară.

Ce arată datele despre impozitele plătite în SUA

Potrivit datelor Tax Foundation, cei mai săraci 50% dintre contribuabili au avut în 2023 un venit brut ajustat de aproximativ 54.000 de dolari pe an şi au plătit în medie doar 3% din totalul veniturilor colectate din impozitul federal pe venit.

În comparaţie, cei mai bogaţi 1% dintre americani au realizat venituri de cel puţin 676.000 de dolari anual şi au contribuit cu aproximativ 38%-40% din totalul impozitelor federale pe venit.

Bezos a afirmat că impozitele plătite de persoanele cu venituri mici reprezintă "o sumă mică pentru guvern". El a oferit exemplul ipotetic al unei asistente medicale din Queens care câştigă 75.000 de dolari anual: "Nu ar trebui să cerem acestei asistente să trimită bani la Washington. Ar trebui ca Washingtonul să îi trimită scuze", a declarat miliardarul.

Bezos nu a explicat concret cum ar putea fi implementată o astfel de reformă fiscală, dar a spus că ar susţine public o asemenea măsură.

Dezbaterea privind taxarea bogaţilor, reaprinsă în SUA

Declaraţiile sale vin într-un moment în care mai multe state americane conduse de democraţi analizează majorarea taxelor pentru cei foarte bogaţi, iar în Congres există deja propuneri pentru reducerea impozitelor asupra persoanelor cu venituri mici.

Senatorul democrat Cory Booker a propus recent ca primii 75.000 de dolari câştigaţi de o familie să fie scutiţi de impozit federal pe venit. CNBC notează că, în practică, aproximativ 40% dintre contribuabilii americani cu venituri mici deja nu mai plătesc impozit federal pe venit, datorită creditelor fiscale rambursabile.

Tema taxării bogaţilor rămâne una dintre cele mai controversate dezbateri economice din SUA. Susţinătorii actualului sistem fiscal subliniază că sistemul american este progresiv şi că cei foarte bogaţi contribuie deja cu o parte disproporţionat de mare din veniturile fiscale.

De ce sistemul fiscal american rămâne controversat

Criticii afirmă însă că persoanele foarte bogate folosesc numeroase mecanisme fiscale pentru a-şi reduce semnificativ taxele efective şi că sistemul american rămâne favorabil marilor averi. Potrivit unui raport al Yale Budget Lab, unii contribuabili din top 1% plătesc efectiv taxe de doar 3%, în timp ce alţii ajung la rate efective de până la 45%.

Bezos are o avere estimată la aproximativ 269 de miliarde de dolari, potrivit Forbes, fiind unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume.

