Ministru german, prins în bombardamentele de la Kiev: Atacurile vor să epuizeze populația

Ministrul Economiei din Germania, Katherina Reiche, aflată într-o vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în cursul nopții asupra capitalei Ucrainei, atacuri care s-au soldat cu cel puțin doi morți și 12 răniți, potrivit agenției dpa, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 16:57
"A fost o experienţă dureroasă pentru mine şi din păcate este o parte tristă a vieţii de zi cu zi a ucrainenilor", a declarat ea într-o conferinţă de presă.

"Acea noapte mi-a arătat încă o dată foarte clar că atacurile Rusiei asupra populaţiei ucrainene au ca scop epuizarea acesteia", a mai spus ministrul german.

Reiche a sosit în Ucraina vineri în fruntea unei delegaţii germane pentru o vizită de câteva zile. Atacurile asupra surselor de alimentare cu energie electrică şi încălzire cu puţin timp înainte de începerea iernii reprezintă un pericol, a declarat ea la Kiev.

Ea a promis Ucrainei ajutor pentru a reconstrui infrastructura energetică distrusă în atacuri şi a spus că Germania nu va abandona poporul ucrainean.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Rusia a folosit nouă rachete balistice şi zeci de drone în atacul nocturn asupra capitalei Kiev.

De la începutul anului, Rusia a lansat aproape 770 de rachete balistice şi peste 50 de rachete de croazieră asupra Ucrainei.

kiev ucraina germania vizita oficiala razboi ucraina
