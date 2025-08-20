Antena Meniu Search
Ministrul apărării din Israel aprobă planul de ocupare a orașului Gaza. 60.000 de rezervişti vor fi mobilizaţi

Israel Katz, ministrul apărării israelian, a aprobat planul de ocupare a oraşului Gaza de către armată. În acelaşi timp, acesta a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezervişti care vor participa la operaţiune, potrivit Agerpres.

la 20.08.2025 , 11:43
Soldaţii israelieni în rezervă au început să primească notificări de chemare în serviciu pentru o ocupare planificată a oraşului Gaza, chiar dacă Hamas a acceptat o propunere de încetare a focului înaintată de mediatorii egipteni şi qatarezi, potrivit publicaţiei Anadolu.

Şeful armatei, Eyal Zamir, a prelungit, de asemenea, durata serviciului rezerviştilor desfăşuraţi în prezent.

Pe 8 august, Cabinetul Israelului a aprobat un plan al prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a reocupa treptat Fâşia Gaza, începând cu oraşul Gaza. Planul prevede strămutarea a aproximativ 1 milion de palestinieni din oraşul Gaza spre sud, urmată de încercuirea oraşului şi incursiuni în cartierele rezidenţiale.

Pregătirile Israelului continuă în ciuda discuţiilor indirecte de încetare a focului cu gruparea palestiniană Hamas, care a fost de acord cu o suspendare de 60 de zile a operaţiunilor militare în baza propunerii prezentate de Egipt şi Qatar. Israelul a ucis aproape 62.100 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023. Campania militară a devastat enclava, care se confruntă cu foametea.

