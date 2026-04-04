Video Misiunea Artemis II scrie istorie. Cum au decurs primele zile în spaţiu ale astronauţilor

"Cu toții suntem în aceste imagini". Este mesajul emoționant transmis de NASA, odată cu primele fotografii ale Pământului trimise de echipajul Artemis 2. La peste 250 de mii de kilometri distanță de casă, cei patru astronauți curajoși scriu istorie.

de Ştefan Dragomir

la 04.04.2026 , 20:09

Prima "fotografie de familie" a întregii omeniri din ultimii 50 de ani. De la bordul capsulei Orion, comandantul Reid Wiseman a surprins atât o imagine care taie răsuflarea, cât și una cu o valoare științifică uriașă.

"Imaginea prezintă două aurore, în partea dreaptă sus și în partea stângă jos, precum și lumina zodiacală, care se află în partea dreaptă jos. Este la fel de vizibilă ca și eclipsele de Soare de pe Pământ. E minunat să te gândești că, cu excepția celor patru prieteni ai noștri, toți suntem în această imagine", a explicat Lakiesha Hawkins (NASA).

Nava este echipată cu 31 de camere foto. O a doua imagine a fost surprinsă prin fereastra capsulei Orion.

"Doamne, în prima noastră zi în spațiu am văzut niște lucruri extraordinare. Pământul era atât de aproape. Și apoi, după ce am tras un pui de somn și ne-am trezit, Pământul era foarte departe", a spus astronautul Jeremy Hansen.

Cei 4 astronauți sunt la 250 de mii de kilometri de Pământ și se deplasează cu peste 4 mii de kilometri pe oră spre Lună. Dacă totul decurge conform planului, misiunea Artemis va survola Luna în următoarele 2 zile.

Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
De ce UDMR a votat, de fapt, împotriva legii berii pe stadioane. Ce legătură are cu simbolurile Ținutului Secuiesc
De ce UDMR a votat, de fapt, împotriva legii berii pe stadioane. Ce legătură are cu simbolurile Ținutului Secuiesc
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
