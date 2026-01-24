Antena Meniu Search
Misterul morţii jurnalistului Hunter S. Thompson, elucidat după 20 de ani: "Relaxează-te, nu va durea"

Anchetă extinsă asupra cazului morții scriitorului și jurnalistului Hunter S. Thompson, survenită în 2005, care a inclus și raportul autopsiei, a confirmat concluzia inițială a autorităților, potrivit căreia acesta s-a sinucis, a transmis vineri Biroul de Investigații din Colorado (CBI).

de Redactia Observator

la 24.01.2026 , 12:08
Ancheta, efectuată după ce văduva scriitorului, Anita Thompson, a ridicat semne de întrebare cu privire la decizia oficială de sinucidere, nu a găsit "noi dovezi fizice, fapte sau circumstanțe care să susțină o concluzie diferită de cea a anchetei din 2005", a transmis CBI, citat de Reuters.

Reexaminarea a confirmat concluzia inițială a Biroului șerifului din comitatul Pitkin, potrivit căreia Thompson a murit după ce s-a împușcat în cap, la ferma sa din Owl Creek, lângă Aspen, în februarie 2005. Avea 67 de ani.

Într-o aparentă scrisoare de adio scrisă cu câteva zile înainte de moartea sa, dar publicată luni mai târziu de revista Rolling Stone, trambulina sa literară, Thompson deplângea apariția bătrâneții și a limitărilor fizice, apoi concluziona: "Relaxează-te, nu va durea". Scrisoarea, scrisă cu marker negru, era intitulată "Sezonul de fotbal s-a terminat".

Prietenii și familia au declarat la acea vreme că Thompson, al cărui stil jurnalistic "gonzo" evita orice pretenție de obiectivitate și l-a consacrat pe scriitorul cu o viață grea ca icon al contraculturii, suferea de dureri din cauza unei operații de înlocuire a șoldului, a unei operații la spate și a unei fracturi recente la picior.

Cei apropiați lui au spus, de asemenea, că Thompson, un pasionat vechi de arme, se gândea de ani de zile să-și ia viața. Dar Anita Thompson, acum în vârstă de 54 de ani, l-a contactat pe șeriful Michael Buglione din comitatul Pitkin cu "noi îngrijorări și informații potențiale" legate de ancheta inițială privind moartea soțului ei, determinându-l pe șerif să solicite redeschiderea cazului în iulie 2025, a declarat CBI într-un comunicat în care a anunțat concluziile sale, potrivit Mediafax.

"Deși am considerat întotdeauna că ancheta inițială a fost condusă în mod corespunzător, am recunoscut importanța unei revizuiri independente pentru familia Thompson", a scris Buglione în declarație. "Concluziile CBI reafirmă constatările inițiale și, sperăm, oferă siguranță și claritate".

