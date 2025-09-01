Antena Meniu Search
Moarte suspectă la festivalul Burning Man. Bărbat găsit fără viaţă, în timpul unui ritual celebru

Poliția din statul american Nevada a deschis o anchetă pentru omor după ce un bărbat a fost descoperit mort, "într-o baltă de sânge", la festivalul Burning Man, chiar în momentul în care începea tradiționalul ritual al arderii "Omului".

Poliția din Nevada a deschis o anchetă pentru omor după ce un bărbat a fost găsit mort, "într-o baltă de sânge", la festivalul Burning Man, chiar în timp ce celebrul ritual al arderii "Omului" începea.

Conform BBC,un bărbat a fost descoperit mort sâmbătă noapte la festivalul Burning Man, în deșertul Black Rock din statul american Nevada. Potrivit biroului șerifului din comitatul Pershing, un participant a alertat un ofițer de poliție în jurul orei 21:14, iar victima a fost găsită întinsă pe jos, fără viață, într-un camping.

Identitatea bărbatului nu a fost încă făcută publică.

Organizatorii Burning Man au transmis că sprijină ancheta și au cerut participanților să nu intervină în investigațiile poliției și ale echipei criminalistice.

O parte a zonei de festival a fost izolată, iar mai mulți martori aflați în apropiere au fost audiați.

"Deși pare să fie o crimă singulară, toți participanții ar trebui să rămână vigilenți și atenți la cei din jur", a avertizat șeriful Jerry Allen, care a precizat că poliția va rămâne în număr mare la fața locului.

